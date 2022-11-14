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    «Я был шокирован, это безумие». Клопп – о непопадании Фирмино в состав Бразилии на ЧМ-2022

    Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение не включать Роберто Фирмино в финальную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

    «Я был шокирован, если честно. Он заслуживал попасть в состав.

    Его отсутствие показывает, насколько сильна сборная Бразилии. Это безумие.

    Конечно, мы с ним это обсуждали и продолжим общаться. Естественно, он очень разочарован», – сказал Клопп.

    • ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
    • Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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    Источник: Globo Esporte

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16413

      Fusballer 3 часа назад

      Малком с Клаудиньо, Венделом и Сантосом не попали, что уж о каком-то Фирмино говорить.

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