«Я был шокирован, это безумие». Клопп – о непопадании Фирмино в состав Бразилии на ЧМ-2022

Малком с Клаудиньо, Венделом и Сантосом не попали, что уж о каком-то Фирмино говорить.
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение не включать Роберто Фирмино в финальную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.
«Я был шокирован, если честно. Он заслуживал попасть в состав.
Его отсутствие показывает, насколько сильна сборная Бразилии. Это безумие.
Конечно, мы с ним это обсуждали и продолжим общаться. Естественно, он очень разочарован», – сказал Клопп.
- ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.
- Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.
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