«Я был шокирован, это безумие». Клопп – о непопадании Фирмино в состав Бразилии на ЧМ-2022

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал решение не включать Роберто Фирмино в финальную заявку сборной Бразилии на чемпионат мира.

«Я был шокирован, если честно. Он заслуживал попасть в состав.

Его отсутствие показывает, насколько сильна сборная Бразилии. Это безумие.

Конечно, мы с ним это обсуждали и продолжим общаться. Естественно, он очень разочарован», – сказал Клопп.

ЧМ-2022 пройдет с 20 ноября по 18 декабря.

Бразилия сыграет в одной группе с Сербией, Швейцарией и Камеруном.

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