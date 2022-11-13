Мостовой раскритиковал Гончаренко. У тренера «Урала» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко за частую смену команд.

«Я Гончаренко не знаю, мое мнение не меняется. Не понимаю, как некоторые тренеры попадают в новый клуб сразу после отставки из старого. По тренерской работе я его не знаю, и, да, я не вижу в ней ничего такого.

На мой взгляд, это неэтично и некрасиво – после увольнения из одной команды оказаться уже в другой, как у Гончаренко было с «Краснодаром» после ухода из ЦСКА. Вообще, мне все равно на это.

«Урал» сейчас молодцы, у них одна из лучших серий игр, так подняться с предпоследнего места в РПЛ – класс. В этом есть заслуга Гончаренко, после его прихода команда поменялась и заиграла. Но, конечно, когда к тебе в клуб приводят 6-7 новых футболистов хорошего уровня, тогда все будет хорошо. Раньше один Бикфалви тянул «Урал» на себе», – сказал Мостовой.

«Урал» при Гончаренко одержал 7 побед и дважды сыграл вничью в 9 последних матчах.

Клуб поднялся на 10-е место в РПЛ.

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