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  • Мостовой раскритиковал Гончаренко. У тренера «Урала» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах

Мостовой раскритиковал Гончаренко. У тренера «Урала» 7 побед и 2 ничьих в 9 последних матчах

13 ноября 2022, 23:21
17

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой раскритиковал главного тренера «Урала» Виктора Гончаренко за частую смену команд.

«Я Гончаренко не знаю, мое мнение не меняется. Не понимаю, как некоторые тренеры попадают в новый клуб сразу после отставки из старого. По тренерской работе я его не знаю, и, да, я не вижу в ней ничего такого.

На мой взгляд, это неэтично и некрасиво – после увольнения из одной команды оказаться уже в другой, как у Гончаренко было с «Краснодаром» после ухода из ЦСКА. Вообще, мне все равно на это.

«Урал» сейчас молодцы, у них одна из лучших серий игр, так подняться с предпоследнего места в РПЛ – класс. В этом есть заслуга Гончаренко, после его прихода команда поменялась и заиграла. Но, конечно, когда к тебе в клуб приводят 6-7 новых футболистов хорошего уровня, тогда все будет хорошо. Раньше один Бикфалви тянул «Урал» на себе», – сказал Мостовой.

  • «Урал» при Гончаренко одержал 7 побед и дважды сыграл вничью в 9 последних матчах.
  • Клуб поднялся на 10-е место в РПЛ.

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Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Урал Гончаренко Виктор Мостовой Александр
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1668371191
Есть доля правды в словах Мостового.
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JTherry
1668371716
"По тренерской работе я его не знаю, и, да, я не вижу в ней ничего такого..." ...видно, как зависть съедает бывшего "царя"... "картофана", не игравшего в футбол, позвали главным тренером работать, а его, бывшего футболиста - "прокатил" даже дядя Гриша...) и ведь Ганчаренко дает результат..!
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Хургада
1668372127
В Ла Лиге тренеру нельзя работать в одном сезоне в двух разных клубах
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Romeo 123
1668388865
Сколько зависти у мостового
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Play
1668396983
Интересно, за сколько Мостовой купил у Бомбардира бессрочный абонемент на размещение своих бредовых мыслей.
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Fusballer
1668398483
Гончаренко преобразил Урал. Команда шла в аустайдерах, а сейчас показывает чемпионский график.
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biber.ru
1668398896
Бла-бла-бла, результат на табло.
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aldo conte
1668408553
Упрек в этике не по адресу. Кому надо ткнуть носом насчет этики, так это руководству "Химок" по поводу увольнения Юрана. А Гончаренко же не сам клубы меняет, его увольняют. А если и привел с собой в "Урал" новых футболистов, ну и что. Важен конечный результат. Кто ни будь мог предсказать подобную лихую серию?
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crf575757
1668424550
Когда уже этот лохматый лузер заткнётся! Надоел своими тупыми комментами! Вообще далек от футбола, чтобы кого -то оценивать.Просто жалок!!
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zigbert
1668427589
Мостовой прав что у Урала был один лидер -это Бикфалви. Но кто мешал остальным тренерам приобретать таких игроков. Бюджет клуба ведь не увеличился. Заслуга Гончаренко в том что ему удалось преобразить игру команды и дать отличный результат.
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