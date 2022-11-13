Карпин: «Почему Норманн в «Динамо»?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к полузащитнику «Динамо» Матиасу Норманну.

Норманн играл за «Ростов», а потом перешел на правах аренды в «Норвич».

Норвежец отказался от возвращения в ростовскую команду и перешел в «Динамо».

– Пробовал ли вернуть Норманна перед его переходом в «Динамо»? Нет. Он прислал бумагу, что приостанавливает контракт, когда у него закончилась аренда. На этом вообще все закончилось – мое понимание и знание. Удивило ли меня его поведение? Нет, мне все понятно. Чего удивляться? Вот почему Норманн в «Динамо»?

– Деньги, комфорт, Москва.

– Вот и все. Аэропорт открыт, все дела.

– Казалось, что где-то человеческие отношения должны сохраняться.

– Конкретно с Норманном ситуация такая. Обид нет. Каждый кузнец своего счастья.

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