Карпин: «Почему Норманн в «Динамо»?»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к полузащитнику «Динамо» Матиасу Норманну.
- Норманн играл за «Ростов», а потом перешел на правах аренды в «Норвич».
- Норвежец отказался от возвращения в ростовскую команду и перешел в «Динамо».
– Пробовал ли вернуть Норманна перед его переходом в «Динамо»? Нет. Он прислал бумагу, что приостанавливает контракт, когда у него закончилась аренда. На этом вообще все закончилось – мое понимание и знание. Удивило ли меня его поведение? Нет, мне все понятно. Чего удивляться? Вот почему Норманн в «Динамо»?
– Деньги, комфорт, Москва.
– Вот и все. Аэропорт открыт, все дела.
– Казалось, что где-то человеческие отношения должны сохраняться.
– Конкретно с Норманном ситуация такая. Обид нет. Каждый кузнец своего счастья.
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Источник: «Спорт-Экспресс»