Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин: «Почему Норманн в «Динамо»?»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин рассказал о своем отношении к полузащитнику «Динамо» Матиасу Норманну.

    • Норманн играл за «Ростов», а потом перешел на правах аренды в «Норвич».
    • Норвежец отказался от возвращения в ростовскую команду и перешел в «Динамо».

    – Пробовал ли вернуть Норманна перед его переходом в «Динамо»? Нет. Он прислал бумагу, что приостанавливает контракт, когда у него закончилась аренда. На этом вообще все закончилось – мое понимание и знание. Удивило ли меня его поведение? Нет, мне все понятно. Чего удивляться? Вот почему Норманн в «Динамо»?

    – Деньги, комфорт, Москва.

    – Вот и все. Аэропорт открыт, все дела.

    – Казалось, что где-то человеческие отношения должны сохраняться.

    – Конкретно с Норманном ситуация такая. Обид нет. Каждый кузнец своего счастья.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Карпин назвал цели «Ростова» на вторую часть сезона
    Карпин: «Было хорошее предложение из Армении» 2
    «Вы должны ему аплодировать». Камоцци назвал лучшего тренера России 6
    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 22:28
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +23498

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      О чём тут можно рассуждать в нынешнее аморальное время...

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11