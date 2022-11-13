Харлачев: «Знаю, что у Сычевого есть много предложений»

Главный тренер «Сокола» Евгений Харлачев дал понять, что форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой вскоре сменит клуб. Спрос на игрока есть.
– Как вы считаете, надо ли Сычевому зимой менять команду?
– Знаю, что у него есть много предложений. Пусть он сам решает. Очень много примеров, когда футболисты уходили из таких добротных команд, как «Оренбург», на повышение, как казалось, и там просто терялись.
– В «Зените» Сычевой может и не заиграть?
– Думаю, что в «Зените» с такими партнерами может любой заиграть.
- Харлачев тренировал Сычевого в «Иртыше».
- Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
- У игрока в сезоне 2 хет-трика.
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Источник: «РБ Спорт»