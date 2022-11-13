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    Харлачев: «Знаю, что у Сычевого есть много предложений»

    Главный тренер «Сокола» Евгений Харлачев дал понять, что форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой вскоре сменит клуб. Спрос на игрока есть.

    – Как вы считаете, надо ли Сычевому зимой менять команду?

    – Знаю, что у него есть много предложений. Пусть он сам решает. Очень много примеров, когда футболисты уходили из таких добротных команд, как «Оренбург», на повышение, как казалось, и там просто терялись.

    – В «Зените» Сычевой может и не заиграть?

    – Думаю, что в «Зените» с такими партнерами может любой заиграть.

    • Харлачев тренировал Сычевого в «Иртыше».
    • Сычевой – лучший бомбардир сезона РПЛ (14 голов).
    • У игрока в сезоне 2 хет-трика.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +66446

      portero 1 час назад

      Дай бог не только хороший контракт получит, но и продолжать забивать....

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      Рейтинг: +121

      SuperPav11 2 часа назад

      В Локомотив было бы не плохо

      0
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      Рейтинг: +12012

      Алексей З 2 часа назад

      Перейдёт в ЦСКА.
      Подарок на свадьбу квартира и прописка в Москве.
      Шикарно. Невеста будет рада. Заиграет -нет дело второе.

      0
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      Рейтинг: +23495

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Я знаю точно куда перейдёт Сычевой - туда, где ему испекут самую большую пиццу.

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      Рейтинг: +8212

      vladik12 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Есть в нашем футболе чипсоед. Теперь появился и пиццеед.

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