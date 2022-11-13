«В последний день всех кинул и пропал». Мостовой мог стать участником «Ледникового периода»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой мог стать участником телевизионного проекта «Ледниковый период».

«Я знаю, что Мостовой здорово играет в хоккей. Он приходил на проект «Ледниковый период». Что-то там пробовался-пробовался, но потом в последний день всех кинул и куда-то пропал. Больше к нему никто не обращался. Это было много лет назад, может быть, лет десять назад», – сказал Жулин.

Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).

На счету игрока 50 матчей и 10 голов за сборную России.

Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».

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