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    «В последний день всех кинул и пропал». Мостовой мог стать участником «Ледникового периода»

    Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что бывший полузащитник «Спартака» и сборной России Александр Мостовой мог стать участником телевизионного проекта «Ледниковый период».

    «Я знаю, что Мостовой здорово играет в хоккей. Он приходил на проект «Ледниковый период». Что-то там пробовался-пробовался, но потом в последний день всех кинул и куда-то пропал. Больше к нему никто не обращался. Это было много лет назад, может быть, лет десять назад», – сказал Жулин.

    • Больше всего матчей в карьере Мостовой провел за «Сельту» (1996-2004 годы).
    • На счету игрока 50 матчей и 10 голов за сборную России.
    • Мостовой выигрывал чемпионат СССР со «Спартаком».

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    Источник: Legalbet

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