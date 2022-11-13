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    Смолов раскритиковал поле на «ВТБ Арене»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов высказался о газоне на «ВТБ Арене».

    • В 19:30 по Москве «Динамо» в 17-м туре РПЛ примет ЦСКА.

    — Победа позволит нашей команде обогнать армейцев в турнирной таблице. Придаeт ли это дополнительной мотивации перед игрой?

    — Конечно, думаю об этом, как и перед каждой игрой. Хотя дерби – это всегда особенный матч. К сожалению, поле сейчас такого качества, что нивелирует любое преимущество в мастерстве. Будем играть на победу, и пусть победит сильнейший.

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    Источник: официальный сайт «Динамо»

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