Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Маттеус назвал игрока «Баварии», который играет как Месси и стоит 250 миллионов

    Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус в восторге от игры полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

    «Мусиала – это магия, он играет как Лионель Месси. Просто Голливуд. Джамал должен остаться в «Баварии» навсегда.

    Стоимость Мусиалы – 250 миллионов евро, но это игрок не для продажи», – сказал Маттеус.

    • Мусиала вызван в сборную Германии на ЧМ-2022.
    • Игрок стоит 100 миллионов евро (Transfermarkt).
    • В сезоне Бундеслиги у Мусиалы 13 матчей, 9 голов, 5 ассистов.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    19-летний Мусиала установил рекорд «Баварии»
    Гави – лучший молодой игрок 2022 года по версии France Football
    Список претендентов на Golden Boy-2022 сократился до 20 футболистов 3
    Источник: Goal

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:43
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +266

      Теркчанин 1 час назад

      Стоимость Мусиалы – 250 миллионов евро.
      Игрок стоит 100 миллионов евро (Transfermarkt).
      Какой цифре верить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1182

      mama1991 2 часа назад

      Если он такой сильный, значит скоро будет в Реале.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +705

      Lipatoff 2 часа назад

      Накуя сравнивать с Месси, все игроки абсолютно разные, но подобных Месси нет, такие таланты рождаются раз в столетие и выделяются своей индивидуальностью

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11