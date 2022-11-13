Маттеус назвал игрока «Баварии», который играет как Месси и стоит 250 миллионов

Бывший игрок сборной Германии Лотар Маттеус в восторге от игры полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

«Мусиала – это магия, он играет как Лионель Месси. Просто Голливуд. Джамал должен остаться в «Баварии» навсегда.

Стоимость Мусиалы – 250 миллионов евро, но это игрок не для продажи», – сказал Маттеус.

Мусиала вызван в сборную Германии на ЧМ-2022.

Игрок стоит 100 миллионов евро (Transfermarkt).

В сезоне Бундеслиги у Мусиалы 13 матчей, 9 голов, 5 ассистов.

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