Бубнов сравнил Батракова с игроками «Реала» и «Баварии»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сказал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не слабее турецкого хавбека «Реала» Арды Гюлера и атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.
– Опять ты не поймeшь. Я тебе говорю, что он [Батраков] не слабее турка, который в «Реале» играет.
– Ну это неправда.
– И не слабее Мусиалы. Да. Вот ты его поставь в «Баварию» или в «Реал», мы посмотрим, кто сильнее. Всe.
Хорошо, мы берeм турка этого и Мусиалу в «Спартак» или в «Зенит», предположим. Или в «Краснодар». И че? Они че сильнее будут?
- 20-летний Батраков в этом сезоне провел за «Локомотив» 19 матчей, забил 13 голов, сделал 4 ассиста.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 23 миллиона евро.
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»