Бубнов сравнил Батракова с игроками «Реала» и «Баварии»

Бывший защитник сборной СССР Александр Бубнов сказал, что полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков не слабее турецкого хавбека «Реала» Арды Гюлера и атакующего полузащитника «Баварии» Джамала Мусиалы.

– Опять ты не поймeшь. Я тебе говорю, что он [Батраков] не слабее турка, который в «Реале» играет.

– Ну это неправда.

– И не слабее Мусиалы. Да. Вот ты его поставь в «Баварию» или в «Реал», мы посмотрим, кто сильнее. Всe.

Хорошо, мы берeм турка этого и Мусиалу в «Спартак» или в «Зенит», предположим. Или в «Краснодар». И че? Они че сильнее будут?