Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге от CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих воспитанников футбольных клубов.
В него вошли только игроки, выступающие за свой первый клуб и проведшие не менее трех сезонов в период между 15 и 21 годами.
В топ-10 сразу три представителя «Барселоны».
- Ламин Ямаль («Барселона») – 374,7 млн евро;
- Джамал Мусиала («Бавария») – 137,3 млн евро;
- Пау Кубарси («Барселона») – 114,8 млн евро;
- Букайо Сака («Арсенал») – 93,7 млн евро;
- Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») – 90,1 млн евро;
- Леви Колуилл («Челси») – 88 млн евро;
- Пабло Барриос («Атлетико») – 83,8 млн евро;
- Нико Уильямс («Атлетик») – 76 млн евро;
- Александар Павлович («Бавария») – 75,9 млн евро;
- Фермин Лопес («Барселона») – 74,9 млн евро.
Источник: CIES