Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге от CIES

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих воспитанников футбольных клубов.

В него вошли только игроки, выступающие за свой первый клуб и проведшие не менее трех сезонов в период между 15 и 21 годами.

В топ-10 сразу три представителя «Барселоны».