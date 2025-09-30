Введите ваш ник на сайте
Ямаль с огромным отрывом лидирует в рейтинге от CIES

Сегодня, 13:59

Международный центр спортивных исследований (CIES) опубликовал рейтинг самых дорогих воспитанников футбольных клубов.

В него вошли только игроки, выступающие за свой первый клуб и проведшие не менее трех сезонов в период между 15 и 21 годами.

В топ-10 сразу три представителя «Барселоны».

  1. Ламин Ямаль («Барселона») – 374,7 млн евро;
  2. Джамал Мусиала («Бавария») – 137,3 млн евро;
  3. Пау Кубарси («Барселона») – 114,8 млн евро;
  4. Букайо Сака («Арсенал») – 93,7 млн евро;
  5. Варрен Заир-Эмери («ПСЖ») – 90,1 млн евро;
  6. Леви Колуилл («Челси») – 88 млн евро;
  7. Пабло Барриос («Атлетико») – 83,8 млн евро;
  8. Нико Уильямс («Атлетик») – 76 млн евро;
  9. Александар Павлович («Бавария») – 75,9 млн евро;
  10. Фермин Лопес («Барселона») – 74,9 млн евро.

Источник: CIES
