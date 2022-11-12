Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Очень важно показать единство». Клаудиньо – о поддержке Чистякова

    Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что команда поддержала отстраненного защитника Дмитрия Чистякова.

    «Очень важно показать единство в сложный момент. Поддержали Диму, поддержали бы и любого другого футболиста. Мы продолжаем все вместе бороться за нашу главную цель – чемпионство», – сказал Клаудиньо.

    • Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.
    • В течение недели игрок вернулся в состав.
    • Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Чистяков рассказал, какой урок он получил от ситуации с отстранением 1
    «Зенит» прошел этап и больше его не вспоминает». Михаил Кержаков – об отстранении Чистякова
    Чистяков: «Не надо руководству «Зенита» передо мной извиняться. Все ошибаются, все нормально» 1
    Источник: телеграм-канал РПЛ

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:04
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11