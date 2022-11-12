«Очень важно показать единство». Клаудиньо – о поддержке Чистякова

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо заявил, что команда поддержала отстраненного защитника Дмитрия Чистякова.
«Очень важно показать единство в сложный момент. Поддержали Диму, поддержали бы и любого другого футболиста. Мы продолжаем все вместе бороться за нашу главную цель – чемпионство», – сказал Клаудиньо.
- Чистякова после поражения в прошлом туре от «Ахмата» (1:2) отстранили от основы.
- В течение недели игрок вернулся в состав.
- Сегодня Чистяков был в запасе на матч с «Торпедо» (2:0).
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Источник: телеграм-канал РПЛ