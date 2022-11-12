Серия А. «Наполи» победил «Удинезе» (3:2) и лидирует с 11-очковым отрывом

«Наполи» в 15-м туре чемпионата Италии победил «Удинезе». Хозяева вели 3:0, но позволили сопернику дважды забить.

Команда Лучано Спаллетти лидирует с отрывом в 11 очков. «Удинезе» занимает восьмое место.

«Наполи» идет в сезоне Серии А без поражений. «Удинезе» не побеждает восемь встреч подряд.

«Удинезе» не побеждает в Неаполе с 2011 года.

Италия. Серия А. 15-й тур

Наполи – Удинезе – 3:2 (2:0)

Голы: 1:0 – Осимхен, 15; 2:0 – Зелински, 31; 3:0 – Эльмас, 58; 3:1 – Несторовски, 79; 3:2 – Самарджич, 82.

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