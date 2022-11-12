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    «Может хоть сейчас возглавить топ-клуб РПЛ». Гаврилов – о Мостовом

    Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов видит Александра Мостового тренером команды РПЛ.

    • Команда Мостового заняла последнее место в группе Медиалиги.

    – Раз его команда не вышла в плей-офф Медиалиги, значит, что-то не получилось.

    – В таком случае Мостовой должен продолжать работу тренером?

    – Он сейчас может взять клуб второй лиги или РПЛ. Все же с чего-то начинают. Только надо посмотреть, какую команду взять. Если опыта нет, то тяжело сразу возглавить клуб Премьер-Лиги.

    – Но Мостовой всегда же говорит, что может сразу принять топ-клуб РПЛ.

    – Он хоть сейчас может это сделать. Мостовой был неплохим игроком. Если он возглавит топ-клуб, тогда должен быть хороший подбор футболистов. После ухода Бескова Романцев тоже с нуля начинал.

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    Источник: «РБ Спорт»

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