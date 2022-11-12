«Может хоть сейчас возглавить топ-клуб РПЛ». Гаврилов – о Мостовом

Бывший полузащитник «Спартака» Юрий Гаврилов видит Александра Мостового тренером команды РПЛ.
- Команда Мостового заняла последнее место в группе Медиалиги.
– Раз его команда не вышла в плей-офф Медиалиги, значит, что-то не получилось.
– В таком случае Мостовой должен продолжать работу тренером?
– Он сейчас может взять клуб второй лиги или РПЛ. Все же с чего-то начинают. Только надо посмотреть, какую команду взять. Если опыта нет, то тяжело сразу возглавить клуб Премьер-Лиги.
– Но Мостовой всегда же говорит, что может сразу принять топ-клуб РПЛ.
– Он хоть сейчас может это сделать. Мостовой был неплохим игроком. Если он возглавит топ-клуб, тогда должен быть хороший подбор футболистов. После ухода Бескова Романцев тоже с нуля начинал.
Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно
Источник: «РБ Спорт»