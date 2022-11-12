Тренерский штаб сборной Южной Кореи определился с итоговым составом на чемпионат мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Ким Сын Гю («Аль-Шабаб»), Сон Бом Гын («Чжонбук Хендай Моторс»), Чо Хeн У («Ульсан Хендэ»);

Защитники: Ким Мин-Джэ («Наполи»), Ким Ен Гвон («Ульсан Хендэ»), Квон Кюн Вон («Гамба Осака»), Чо Ю Мин («Тэджон Хана Ситизен»), Ким Мун Хван («Чжонбук Хендай Моторс»), Юн Джон Гю («Сеул»), Ким Тхэ Хван («Ульсан Хендэ»), Ким Чжин Су («Чжонбук Хендай Моторс»), Хон Чхоль («Тэгу»);

Полузащитники: Чон У Ен («Аль-Садд»), Сон Чжун Хо («Шаньдун Тайшань»), Пайк Сын Хо («Чжонбук Хендай Моторс»), Хван Ин Бом («Олимпиакос»), Ли Джэ Сон («Майнц»), Квон Чхан Хун («Кимчхон Сангму»), Чун Ву Юн («Фрайбург»), Ли Кан Ин («Мальорка»), Хын-Мин Сон («Тоттенхэм»), Хван Хи Чхан («Вулверхэмптон»), На Санг Хо («Сеул»), Сон Мин Кю («Чжонбук Хендай Моторс»);

Нападающие: Хван Ый Джо («Олимпиакос»), Чо Гю Сун («Чжонбук Хендай Моторс»).

ЧМ-2022 продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе Южная Корея сыграет с Португалией, Ганой и Уругваем.

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