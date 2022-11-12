В «Пари НН» рассказали о главных критериях при выборе нового тренера

Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил, по какому принципу клуб будет выбирать главного тренера.

«Кандидатов несколько, и говорить о подписании кого‑то конкретно рано. Критерий для кандидата – приверженность нашей политике, то есть развитию молодежи.

Как я уже говорил и буду говорить впредь: на сегодняшний день в этом сезоне мы не боремся именно за место в первой восьмерке. Задача – спокойно обеспечить себе место в Премьер‑лиге, но при этом развивать молодежь.

То есть быть неким трамплином для талантливых игроков. Мы планируем продолжать брать молодых ребят, развивать их, потом оставлять их у себя или куда‑то отдавать.

Цель – развитие всей вертикали и футбольной системы, которую мы разработали и воплощаем в Нижнем Новгороде», – сказал Измайлов.

В пятницу об уходе из «Пари НН» объявил Михаил Галактионов.

Ожидается, что он возглавит «Локомотив».

Нижегородцы идут на 11-м месте в РПЛ, набрав 19 очков в 17 турах.

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