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    В «Пари НН» рассказали о главных критериях при выборе нового тренера

    Генеральный директор «Пари НН» Равиль Измайлов объяснил, по какому принципу клуб будет выбирать главного тренера.

    «Кандидатов несколько, и говорить о подписании кого‑то конкретно рано. Критерий для кандидата – приверженность нашей политике, то есть развитию молодежи.

    Как я уже говорил и буду говорить впредь: на сегодняшний день в этом сезоне мы не боремся именно за место в первой восьмерке. Задача – спокойно обеспечить себе место в Премьер‑лиге, но при этом развивать молодежь.

    То есть быть неким трамплином для талантливых игроков. Мы планируем продолжать брать молодых ребят, развивать их, потом оставлять их у себя или куда‑то отдавать.

    Цель – развитие всей вертикали и футбольной системы, которую мы разработали и воплощаем в Нижнем Новгороде», – сказал Измайлов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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