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  • Канчельскис: «Кононов, Писарев, Слуцкий – типичные теоретики хреновы»

Канчельскис: «Кононов, Писарев, Слуцкий – типичные теоретики хреновы»

11 ноября 2022, 18:54
12

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе Леонида Слуцкого, Олега Кононова и Николая Писарева.

«Слуцкий унизил, уничтожил «Рубин», опустил команду в Первую лигу. Обсудим его работу в конце сезона. То, что Леонид теоретик, я давно знал – все красиво рассказывает, а результата нет. На практике ничего не показал.

Тренеришка? Такого слова нет, Дзюба однажды сказал и все подхватили. Это несолидно так называть тренеров.

Теория и практика – разные вещи. Кононов говорил, что его «Спартак» будет бежать и так далее – как итог, раз и его нет! Тоже теоретик!

Потом приходит Писарев и рассказывает, как надо играть в футбол – пришел в «Химки» и сдулся – теоретик! Типичные теоретики вы хреновы, ничего не понимаете.

Слуцкий прилетел в Казань, сказки рассказал и полетел в Первую лигу – теоретик! Он красиво поет, шьет, говорит, а результата нет – ничего нет!

Вообще Леонид никогда в футбол не играл и не знает, что это. Теория и футбол – разные вещи! В уши задувать – хорошо.

С другой стороны, он молодец, влил в уши информацию и все поверили ему. Желаю ему превратиться из теоретика в практика», – заявил Канчельскис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Слуцкий Леонид Кононов Олег Канчельскис Андрей Писарев Николай
Комментарии (12)
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АлексМак
1668182216
верно подмечено
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FCSpartakM
1668182924
Ну Слуцкер как бы результат имеет.
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Эном айс
1668184253
Известный проктолог прокомментировал успехи своих коллег на ПОПрище российского футбола.
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Snek
1668186158
Канчельскис из легенды уже превратился в клоуна. ЛВС потерял 9 из 11-ти игроков основного состава. Возьми сейчас любой клуб РПЛ, убери 9 лучших игроков и он уйдёт на дно за пол года, не поможет даже самый гениальный тренер в мире, просто потому что игроки слабее на голову, не смогут обыграть 1 в 1, не смогут догнать, не смогут обогнать, точно пробить, точно отпасовать и т.д.
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Ollegator
1668186292
Сейчас у слуцкого конечно шляпа, но он вроде и трофеи имел будучи тренером, а что у канчельскиса? Ах да, он тренировал Навбахор..
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Artemka444
1668187352
Балаболик хренов!!! Только языком часать,сам что нибудь полезное сделай для футбола!!!
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NewLife
1668189098
Божович аплодирует в сторонке.
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reginakrylova
1668194737
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AlexanderFCSM
1668207563
Андрюх, ну не превращайся в еще одного мостового, Христа Ради прошу!
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Krics
1668210491
Мауриньо переводчик и что? Не всякий футболист эксперт.
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