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    Канчельскис: «Кононов, Писарев, Слуцкий – типичные теоретики хреновы»

    Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе Леонида Слуцкого, Олега Кононова и Николая Писарева.

    «Слуцкий унизил, уничтожил «Рубин», опустил команду в Первую лигу. Обсудим его работу в конце сезона. То, что Леонид теоретик, я давно знал – все красиво рассказывает, а результата нет. На практике ничего не показал.

    Тренеришка? Такого слова нет, Дзюба однажды сказал и все подхватили. Это несолидно так называть тренеров.

    Теория и практика – разные вещи. Кононов говорил, что его «Спартак» будет бежать и так далее – как итог, раз и его нет! Тоже теоретик!

    Потом приходит Писарев и рассказывает, как надо играть в футбол – пришел в «Химки» и сдулся – теоретик! Типичные теоретики вы хреновы, ничего не понимаете.

    Слуцкий прилетел в Казань, сказки рассказал и полетел в Первую лигу – теоретик! Он красиво поет, шьет, говорит, а результата нет – ничего нет!

    Вообще Леонид никогда в футбол не играл и не знает, что это. Теория и футбол – разные вещи! В уши задувать – хорошо.

    С другой стороны, он молодец, влил в уши информацию и все поверили ему. Желаю ему превратиться из теоретика в практика», – заявил Канчельскис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 18:54
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1178

      mama1991 1 минуту назад

      слуцкий вроде с цска чемпом были , че там этот конча базарит

      0
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      Рейтинг: +295

      FCSpartakM 6 минут назад

      Ну Слуцкер как бы результат имеет.

      0
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      Рейтинг: +260

      АлексМак 18 минут назад

      верно подмечено

      0
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