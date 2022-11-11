Канчельскис: «Кононов, Писарев, Слуцкий – типичные теоретики хреновы»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о работе Леонида Слуцкого, Олега Кононова и Николая Писарева.

«Слуцкий унизил, уничтожил «Рубин», опустил команду в Первую лигу. Обсудим его работу в конце сезона. То, что Леонид теоретик, я давно знал – все красиво рассказывает, а результата нет. На практике ничего не показал.

Тренеришка? Такого слова нет, Дзюба однажды сказал и все подхватили. Это несолидно так называть тренеров.

Теория и практика – разные вещи. Кононов говорил, что его «Спартак» будет бежать и так далее – как итог, раз и его нет! Тоже теоретик!

Потом приходит Писарев и рассказывает, как надо играть в футбол – пришел в «Химки» и сдулся – теоретик! Типичные теоретики вы хреновы, ничего не понимаете.

Слуцкий прилетел в Казань, сказки рассказал и полетел в Первую лигу – теоретик! Он красиво поет, шьет, говорит, а результата нет – ничего нет!

Вообще Леонид никогда в футбол не играл и не знает, что это. Теория и футбол – разные вещи! В уши задувать – хорошо.

С другой стороны, он молодец, влил в уши информацию и все поверили ему. Желаю ему превратиться из теоретика в практика», – заявил Канчельскис.

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