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    «Моя большая мечта разбита!». Ройс – о пропуске ЧМ-2022

    Полузащитник дортмундской «Боруссии» Марко Ройс высказался о непопадании в итоговый состав сборной Германии на ЧМ-2022.

    • У 33-летнего футболиста травма голеностопа.
    • Ранее Ройс пропустил победный ЧМ-2014.
    • На чемпионате мира в Катаре немцы сыграют с Испанией, Коста-Рикой и Японией.

    «Как вы, наверное, уже поняли, я не смогу поехать на ЧМ. В последние дни делалось все, чтобы мое участие стало возможным. Но этого оказалось недостаточно.

    Отдельное спасибо всем, кто помогал мне. Хотел бы поблагодарить тренера Ханси Флика и врача команды Йохена Хане, которые тоже все перепробовали!

    Хотелось бы поделиться с вами лучшими новостями, но, к сожалению, ничего не поделаешь. И я, и все остальные должны это принять.

    Моя большая мечта, к сожалению, разбита! Теперь я желаю своей команде успехов в Катаре и буду держать пальцы скрещенными из дома! Увидимся на поле!» – написал Ройс в соцсетях.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1497

      koli4ka 26 минут назад

      а был последний в жизни шанс...

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