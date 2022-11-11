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    Хвича – в топ-10 самых дорогих футболистов Серии А по версии Transfermarkt

    Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Серии А.

    Теперь десятка самых дорогих игроков чемпионата Италии выглядит так:

    1. Рафаэль Леау («Милан») – 85 млн евро;
    2. Душан Влахович («Ювентус») – 80 млн евро;
    3. Лаутаро Мартинес («Интер») – 75 млн евро;
    4. Николо Барелла («Интер») – 70 млн евро;
    5. Виктор Осимхен («Наполи») – 70 млн евро;
    6. Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 60 млн евро;
    7. Милан Шкриньяр («Интер») – 60 млн евро;
    8. Хвича Кварацхелия («Наполи») – 60 млн евро;
    9. Федерико Кьеза («Ювентус») – 55 млн евро;
    10. Ромелу Лукаку («Интер») – 55 млн евро.

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    Источник: Transfermarkt

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    Сегодня, 17:17
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3461

      momwig_ 42 минуты назад

      Такие дела... Он у нас был хpeн простой, а на деле - Лев Толстой

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      Рейтинг: +3876

      raritet 1 час назад

      Вот тебе и пожалуйста.

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