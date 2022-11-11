Хвича – в топ-10 самых дорогих футболистов Серии А по версии Transfermarkt

Transfermarkt обновил рыночную стоимость футболистов, выступающих в Серии А.
Теперь десятка самых дорогих игроков чемпионата Италии выглядит так:
- Рафаэль Леау («Милан») – 85 млн евро;
- Душан Влахович («Ювентус») – 80 млн евро;
- Лаутаро Мартинес («Интер») – 75 млн евро;
- Николо Барелла («Интер») – 70 млн евро;
- Виктор Осимхен («Наполи») – 70 млн евро;
- Сергей Милинкович-Савич («Лацио») – 60 млн евро;
- Милан Шкриньяр («Интер») – 60 млн евро;
- Хвича Кварацхелия («Наполи») – 60 млн евро;
- Федерико Кьеза («Ювентус») – 55 млн евро;
- Ромелу Лукаку («Интер») – 55 млн евро.
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Источник: Transfermarkt