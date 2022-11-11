Тренерский штаб сборной Сербии выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»);

Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхинья Павлович («Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхинья Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»);

Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК);

Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.

На групповом этапе соперниками Сербии будут Бразилия, Швейцария и Камерун.

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