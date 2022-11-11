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    Сборная Сербии объявила состав на чемпионат мира–2022

    Тренерский штаб сборной Сербии выбрал 26 футболистов для участия в чемпионате мира–2022 по футболу в Катаре.

    Вратари: Марко Дмитрович («Севилья»), Предраг Райкович («Мальорка»), Ваня Милинкович-Савич («Торино»);

    Защитники: Стефан Митрович («Хетафе»), Никола Миленкович («Фиорентина»), Страхинья Павлович («Зальцбург»), Милош Велькович («Вердер»), Филип Младенович («Легия»), Страхинья Эракович («Црвена Звезда»), Срджан Бабич («Альмерия»);

    Полузащитники: Неманья Гудель («Севилья»), Сергей Милинкович-Савич («Лацио»), Саша Лукич («Торино»), Марко Груйич («Порту»), Филип Костич («Ювентус»), Урош Рачич («Брага»), Иван Илич, Дарко Лазович (оба – «Верона»), Андрия Живкович (ПАОК);

    Нападающие: Душан Тадич («Аякс»), Александар Митрович («Фулхэм»), Душан Влахович («Ювентус»), Филип Джуричич («Сампдория»), Лука Йович («Фиорентина»), Неманья Радоньич («Торино»).

    • ЧМ-2022 в Катаре продлится с 20 ноября по 18 декабря.
    • На групповом этапе соперниками Сербии будут Бразилия, Швейцария и Камерун.

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    Источник: твиттер Футбольного союза Сербии

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    11.11.2022 16:16
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4308

      mutabor0992 14 ноября 2022, 01:23

      Состав неплохой...Но могут по политическим мотивам придушить.ИМХО Невыход из группы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +363

      Guinnesss 11 ноября 2022, 17:29

      Хороший состав.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      F@nat1k 11 ноября 2022, 16:53

      обязаны воходить

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +9046

      vladik12 11 ноября 2022, 16:45

      Увы, невыход из группы.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +9046

      vladik12 11 ноября 2022, 16:35

      Наконец-то наши выкатили состав.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +1608

      koli4ka > vladik12 11 ноября 2022, 18:44

      да у ваших одни страхиньи и милинковичи,ну какой же там выход из группы...

      0
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      Рейтинг: +664

      Mityai90 11 ноября 2022, 16:24

      Удачи братья!

      5
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      Рейтинг: +16559

      Fusballer 11 ноября 2022, 16:21

      Удачи, братушки! Буду болеть за вас!

      5
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