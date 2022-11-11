Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Газизов заявил, что «Уфа» выиграет вторую часть сезона Первой лиги

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем клуба.

    — Пока непонятно, где «Уфа» будет проводить сборы.

    — Это будет Россия? На зарубежные сборы денег нет?

    — Пока даже не буду ничего говорить. Смысла нет. И по спарринг-партнерам сказать не могу. Пока вообще никакой определенности нет.

    — Хотя бы понятно, выйдет ли «Уфа» на вторую половину сезона?

    — Почему нет? Финансовые проблемы остаются, но ничего страшного.

    — Сезон точно доиграете?

    — Вторую часть сезона «Уфа» выиграет, а не доиграет.

    • «Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ.
    • Команда идет на 13-м месте в Первой лиге.

    Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно

    Новости по теме
    Джефф Монсон назвал российский клуб, за который болеет
    Жеребьевка последнего раунда Пути регионов Кубка России. До него дошел один клуб Второй лиги 7
    Первая лига. «Уфа» уступала к 88-й минуте 0:2, но вырвала ничью против «КАМАЗа». Спасительный мяч забил именинник Касинтура 1
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:11
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3029

      Ziklop 1 час назад

      пистапол решил напомнить о себе?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11