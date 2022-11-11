Газизов заявил, что «Уфа» выиграет вторую часть сезона Первой лиги

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о будущем клуба.

— Пока непонятно, где «Уфа» будет проводить сборы.

— Это будет Россия? На зарубежные сборы денег нет?

— Пока даже не буду ничего говорить. Смысла нет. И по спарринг-партнерам сказать не могу. Пока вообще никакой определенности нет.

— Хотя бы понятно, выйдет ли «Уфа» на вторую половину сезона?

— Почему нет? Финансовые проблемы остаются, но ничего страшного.

— Сезон точно доиграете?

— Вторую часть сезона «Уфа» выиграет, а не доиграет.

«Уфа» по итогам прошлого сезона вылетела из РПЛ.

Команда идет на 13-м месте в Первой лиге.

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