7 прогнозов на матчи выходных: «Локо» проиграет в дерби «Спартаку», «Зенит» реабилитируется за поражение

Привет. Это «Бомбардир». Приближаются последние выходные перед ЧМ-2022, которые принесут массу матчей. А какие поединки будут самыми интересными и на что поставить – расскажем в нашем материале.

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«Зенит» легко переиграет «Торпедо»

В последних десяти встречах во всех турнирах «Зенит» лишь дважды забивал меньше двух мячей. Сейчас клубу важно ярко реабилитироваться после поражения от «Ахмата». «Торпедо» идеально подходит под эту цель.

«Фонбет» оценивает победу «Зенита» коэффициентом 1.18

«Локомотив» проиграет в московском дерби «Спартаку»

Здесь все просто: «Спартак» набрал прекрасную форму и опасен. «Локомотив» без стабильного главного тренера продолжает кризис.

Коэффициент на победу «Спартака» – 1.80

«Динамо» и ЦСКА забьют больше двух мячей

В последних пяти очных встречах команды лишь раз забивали меньше двух голов. Спрогнозировать исход встречи сложно, поэтому попробуем так.

ТБ2,5 – 1.80

«Интер» будет сильнее «Аталанты»

«Интер» крайне непредсказуем в этом сезоне: дерзкие провалы накладываются на вполне успешные отрезки. Есть мнение, что благодаря Джеко, Димарко и другим игрокам, набравшим форму, «Интер» продвинется к топ-3 после победы над «Аталантой»

«Фонбет» пишет, что «Интер» побед с коэффициентом 2.25

Мы много критикуем «Юве» за последние результаты, но у него сейчас в Серии А пять побед подряд с общим счетом 9:0. «Лацио» же опасается команд, которые умеют играть в обороне.

Победа «Ювентуса» – за 1.95

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«Фрайбург» – «Унион» – битва за вторую строчку Германии

Здесь просто распишем расклады от «Фонбета»:

Победа «Фрайбурга» – 2.00;

Ничья – 3.25;

Победа «Униона» – 4.10.

«Ньюкасл» не позволит «Челси» приблизиться к топ-4

Боссы «Челси» ожидали, что с Грэмом Поттером произойдет некоторый переворот внутри клуба. Он произошел, но в худшую сторону. Сейчас «Челси» идет на седьмом месте. А впереди матч с «Ньюкаслом», который окреп вместе с Эдди Хау и забрался на третью строчку.

В последний раз «Ньюкасл» проигрывал в АПЛ в конце августа – с того момента стал еще опаснее и организованнее. Вряд ли «Челси» выйдет победителем из очной встречи, но за один балл точно зацепится.

Ничья в матче «Ньюкасла» и «Челси» – 3.45

Фото: официальный сайт «Зенита», www.imago-images.de/Global Look Press