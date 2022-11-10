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    Семак: «Не сомневаюсь в профессиональных качествах Чистякова. Ошибки бывают у всех»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации защитника Дмитрия Чистякова.

    • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
    • Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
    • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

    – Сергей Богданович, могли бы вы развернуто прокомментировать ситуацию с Дмитрием Чистяковым, потому что после матча с «Ахматом» было слишком много новостей.

    – Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет.

    Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня.

    Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах.

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    Источник: сайт «Зенита»

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    Сегодня, 14:06
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1492

      Artemka444 51 минуту назад

      Смысл тогда была на него выливать стока грязи!!!

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