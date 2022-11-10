Семак: «Не сомневаюсь в профессиональных качествах Чистякова. Ошибки бывают у всех»

Смысл тогда была на него выливать стока грязи!!!
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о ситуации защитника Дмитрия Чистякова.
- Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
- Гендиректор клуба Александр Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
- Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.
– Сергей Богданович, могли бы вы развернуто прокомментировать ситуацию с Дмитрием Чистяковым, потому что после матча с «Ахматом» было слишком много новостей.
– Что касается Дмитрия Чистякова, то я нисколько не сомневаюсь в его человеческих и профессиональных качествах. Неудачные игры или ошибки бывают у всех. У меня никаких вопросов нет.
Да, это была неудачная игра, но Дима готовится дальше, в том же режиме, в каком он готовился и ранее. Он не пропустил ни одного занятия, а те вопросы, которые возникли у руководства, были оперативно решены в течение одного выходного дня.
Дима не пропустил ни одной тренировки, все время находился с командой и готовится к предстоящему матчу. У нас есть, кому играть, есть здоровая конкуренция, и каждый игрок должен по максимуму пользоваться своими шансами. Вот так вся ситуация выглядит в моих глазах.
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