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    Хуниор Алонсо зимой не вернется в «Краснодар»

    Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал, что игрок не планирует возвращаться из «Атлетико Минейро», несмотря на истекающий в декабре срок аренды.

    «Вернется ли Алонсо в январе? Пока нет», – заявил агент.

    • В январе «Краснодар» купил парагвайца у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.
    • Новичок не провел ни одного официального матча за команду.
    • В марте Алонсо перешел в бывший клуб на правах аренды до конца года.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    Сегодня, 11:59
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +455

      ЭтожЯ 20 секунд назад

      Ну и "хуниор" с ним .

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