Хуниор Алонсо зимой не вернется в «Краснодар»

Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал, что игрок не планирует возвращаться из «Атлетико Минейро», несмотря на истекающий в декабре срок аренды.

«Вернется ли Алонсо в январе? Пока нет», – заявил агент.

В январе «Краснодар» купил парагвайца у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.

Новичок не провел ни одного официального матча за команду.

В марте Алонсо перешел в бывший клуб на правах аренды до конца года.

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