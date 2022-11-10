Хуниор Алонсо зимой не вернется в «Краснодар»

Ну и "хуниор" с ним .
Диего Серрати, агент защитника «Краснодара» Хуниора Алонсо, рассказал, что игрок не планирует возвращаться из «Атлетико Минейро», несмотря на истекающий в декабре срок аренды.
«Вернется ли Алонсо в январе? Пока нет», – заявил агент.
- В январе «Краснодар» купил парагвайца у «Атлетико Минейро» за 8 миллионов евро + бонусы.
- Новичок не провел ни одного официального матча за команду.
- В марте Алонсо перешел в бывший клуб на правах аренды до конца года.
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