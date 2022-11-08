Агент Чистякова: «Главное, чтобы Орлов не нашел новую жертву среди российских футболистов»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о ситуации своего клиента.

– Чистяков провел какое‑то время в молодежном составе или второй команде «Зенита» после матча с «Ахматом»?

– Ни секунды. В воскресенье была восстановительная тренировка, в понедельник – выходной. Сегодня Дима был на тренировке. Все уже видели фотографию, на которой Дима присутствует с улыбкой. Так что все хорошо.

– На взаимоотношения Чистякова с клубом эта ситуация может повлиять?

– Если Дима будет работать и на каждой тренировке доказывать свою состоятельность, а он будет это делать, думаю, все быстро забудут об этой истории. Главное, чтобы Геннадий Сергеевич не нашел новую жертву среди российских футболистов.

– Были ли дисциплинарные взыскания со стороны «Зенита»?

– Я об этом ничего не знаю. Наверное, нет. А за что? За плохую игру?

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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