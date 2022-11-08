Агент Чистякова: «Не верю, что Орлов сподобится на извинения, но судиться с ветераном мы не будем»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о том, что слова журналиста Геннадия Орлова спровоцировали проблемы для игрока.

После субботнего матча с «Ахматом» (1:2) Орлов сказал: «Возможно, Чистяков мыслями уже не в «Зените». Не исключено, что зимой он сменит клуб. Поговаривают, что может перейти как раз-таки в «Ахмат».

– Не хотели бы пообщаться с Орловым, может быть, даже через суд?

– Нет, ну что вы? Разве мы будем с ветеранами судиться? Нет, конечно. Но хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич смог хотя бы полчаса найти в своем плотном графике и встретиться.

Не со мной, так с Димой. Чтобы понять, как можно такие гадости говорить про человека? Было бы здорово. Если не найдет, то бог ему судья, время всех рассудит.

Думаю, все прекрасно понимают, что слова Геннадия Сергеевича нужно делить на 10 или на 20.

– Нужны ли извинения от него?

– Не верю, что Геннадий Сергеевич сподобится на извинения. Он человек с определенными устоями, наверное, не захочет извиняться ни перед Димой, ни передо мной, хотя он нас оклеветал.

Важнее то, что все вокруг поняли – он сказал неправду. И вообще не стоит его слушать. Здесь из мухи раздули слона. Если бы Геннадий Сергеевич просто обсуждал игру, вопросов бы не было.

Мы со своей стороны за свою игру извинения принесли. Но когда человек начинает рассказывать свою фантазии и сны, по-другому это не могло решиться.

Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).

Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.

Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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