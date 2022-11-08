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  • Агент Чистякова: «Не верю, что Орлов сподобится на извинения, но судиться с ветераном мы не будем»

Агент Чистякова: «Не верю, что Орлов сподобится на извинения, но судиться с ветераном мы не будем»

8 ноября 2022, 18:56
4

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о том, что слова журналиста Геннадия Орлова спровоцировали проблемы для игрока.

После субботнего матча с «Ахматом» (1:2) Орлов сказал: «Возможно, Чистяков мыслями уже не в «Зените». Не исключено, что зимой он сменит клуб. Поговаривают, что может перейти как раз-таки в «Ахмат».

– Не хотели бы пообщаться с Орловым, может быть, даже через суд?

– Нет, ну что вы? Разве мы будем с ветеранами судиться? Нет, конечно. Но хотелось бы, чтобы Геннадий Сергеевич смог хотя бы полчаса найти в своем плотном графике и встретиться.

Не со мной, так с Димой. Чтобы понять, как можно такие гадости говорить про человека? Было бы здорово. Если не найдет, то бог ему судья, время всех рассудит.

Думаю, все прекрасно понимают, что слова Геннадия Сергеевича нужно делить на 10 или на 20.

– Нужны ли извинения от него?

– Не верю, что Геннадий Сергеевич сподобится на извинения. Он человек с определенными устоями, наверное, не захочет извиняться ни перед Димой, ни передо мной, хотя он нас оклеветал.

Важнее то, что все вокруг поняли – он сказал неправду. И вообще не стоит его слушать. Здесь из мухи раздули слона. Если бы Геннадий Сергеевич просто обсуждал игру, вопросов бы не было.

Мы со своей стороны за свою игру извинения принесли. Но когда человек начинает рассказывать свою фантазии и сны, по-другому это не могло решиться.

  • Чистякова подозревали в намеренных ошибках в игре с «Ахматом» (1:2).
  • Медведев после матча заявил об отстранении игрока от тренировок.
  • Ряд футболистов «Зенита» публично поддержали защитника.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий Орлов Геннадий
Комментарии (4)
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Таврида
1667924676
Орлов - ветеран? Зенита или кого?? Посмотрите стату выступления этого "ветерана" за Зенит. Я думаю Милляр с Медведевым его бы сейчас камнями забросали, бггг. Бедный Чистяков, что за "футбольное" ничтожество на него наезжает...
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шахта Заполярная
1667925948
Когда нибудь его (орлова) подведет его поганый язык, то ли по пьяни, толи по слабоумию он что нибудь ляпнит не то, или не на того.
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ScarlettOgusania
1667929107
Орлов не ветеран немытых, он ручной пёс Миллера, с недавних пор лающий по его указке. Он перед Канделаки не извинялся за бред в интервью на срач-тв, а перед Чистяковым и подавно извиняться не станет
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житель СПб
1667934605
Во-первых: а причем здесь агент?! Он что - адвокат? Член семьи? Мне представляется, что именно агент - главное виновное лицо во всем этом конфликте. Второе. А что такое сказал Орлов, что может быть предметом рассмотрения в суде? Ровно ничего. Одни размышления, при этом - гораздо более мягкие, чем затем у директора Медведева. Так что агент опять явную глупость сказал. Что подтверждает предположение выше - что он главная проблема Чистякова. Избавляться надо срочно от такого агента.
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