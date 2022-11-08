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    Гендиректор «Сочи» – о Кержакове: «С утра до вечера опровергаем новости, а не работаем»

    Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал информацию о возможном назначении Александра Кержакова главным тренером клуба.

    — Честно говоря, даже не знаю, почему так происходит, что другие знают больше, чем мы сами.

    — Могли бы опровергнуть слова Генича?

    — Конечно, я опровергну. Просто не понимаю, почему он делает такие заявления? По‑моему, главный тренер есть, штаб весь на месте. Не понимаю, откуда это.

    Мне интересно, почему люди делают такие заявления? Может быть, просто скучно или кто‑то попросил. Если что‑то у нас произойдет по трансферам, переходам, то это станет известно только от нас. А не от того, что все новости идут с ссылкой на какие‑то источники.

    Скучно людям или делать нечего. Не хочется тратить время на это. Получается, с утра до вечера занимаемся опровержением, а не работаем.

    • «Сочи» официально еще не уволил де-факто главного тренера Вадима Гаранина.
    • Команда идет в РПЛ на 9-м месте.

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    Источник: «Матч ТВ»

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