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    Генич: «Я знаю, кто будет следующим тренером «Сочи»

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кто должен возглавить «Сочи».

    «Я знаю, кто будет следующим тренером «Сочи». Кержаков. По крайней мере, это главный кандидат», – заявил Генич в эфире «Коммент.Шоу».

    • Кержаков в прошлом сезоне тренировал «Пари НН» и финишировал с командой на 11-м месте.
    • Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.
    • «Сочи» идет на 9-й строчке в РПЛ после 16 туров. Увольнение тренера Вадима Гаранина пока официально не подтверждено.

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    Источник: «Коммент.Шоу»

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