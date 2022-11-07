Генич: «Я знаю, кто будет следующим тренером «Сочи»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кто должен возглавить «Сочи».

«Я знаю, кто будет следующим тренером «Сочи». Кержаков. По крайней мере, это главный кандидат», – заявил Генич в эфире «Коммент.Шоу».

Кержаков в прошлом сезоне тренировал «Пари НН» и финишировал с командой на 11-м месте.

Клуб отправил его в отставку и назначил Михаила Галактионова.

«Сочи» идет на 9-й строчке в РПЛ после 16 туров. Увольнение тренера Вадима Гаранина пока официально не подтверждено.

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