Садулаев связал свое попадание в итоговый состав сборной России с победой «Ахмата» над «Зенитом»

Полузащитник «Ахмата» Лечи Садулаев высказался по поводу включения в финальную заявку сборной России на ноябрьские матчи.

«О вызове в сборную узнал от пресс-атташе – он написал мне в мессенджер. Эмоции самые положительные!

Давно хотел попасть в сборную России. Телефон разрывается от звонков! Я очень рад! Давно не было таких эмоций.

Переживал, что не попаду в окончательный список. Но надо было всe доказать в матче с «Зенитом». После победы стало легче (смеeтся)», – сказал Садулаев.

Сборная России в ноябре проведет 2 матча.

17-го команда сыграет с Таджикистаном, а 20-го – с Узбекистаном.

В субботу «Ахмат» на выезде победил «Зенит» со счетом 2:1.

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