Медведев анонсировал новость о будущем Чистякова в «Зените»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем защитника Дмитрия Чистякова.

«Вернется ли Чистяков к тренировкам с основой? А сами-то как думаете? Завтра все узнаете», – сказал Медведев.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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