Агент Чистякова – о Медведеве: «Может, сегодня он скажет что-то другое»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.

— На данный момент он уже отстранен от тренировок?

— Сегодня в клубе выходной у основного состава. Завтра тренировка. Завтра посмотрите, отстранен ли он. И мы заодно посмотрим.

— Он планирует явиться завтра на тренировку?

— Конечно, ему же надо тренироваться и готовиться. Заявление Александра Ивановича было вчера. Посмотрим, может сегодня к вечеру он скажет что-нибудь другое.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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