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    Агент Чистякова – о Медведеве: «Может, сегодня он скажет что-то другое»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, высказался о будущем своего клиента.

    — На данный момент он уже отстранен от тренировок?

    — Сегодня в клубе выходной у основного состава. Завтра тренировка. Завтра посмотрите, отстранен ли он. И мы заодно посмотрим.

    — Он планирует явиться завтра на тренировку?

    — Конечно, ему же надо тренироваться и готовиться. Заявление Александра Ивановича было вчера. Посмотрим, может сегодня к вечеру он скажет что-нибудь другое.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 16:22
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2146

      kvm 28 минут назад

      А что скажет Мюллер?

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