Агент Чистякова: «Думаю, завтра Дмитрий будет тренироваться с основой «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с его клиентом.
- Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
- На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
- Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.
– Появилась ли ясность, где завтра будет тренироваться Чистяков?
– Я думаю, что Дмитрий будет тренироваться там же, где и до этого.
– То есть решение о возвращении в основной состав уже принято?
– Я даже не слышал решения, что он не может тренироваться с основой.
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Источник: «Спорт день за днем»