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    Агент Чистякова: «Думаю, завтра Дмитрий будет тренироваться с основой «Зенита»

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с его клиентом.

    • Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).
    • На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.
    • Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

    – Появилась ли ясность, где завтра будет тренироваться Чистяков?

    – Я думаю, что Дмитрий будет тренироваться там же, где и до этого.

    – То есть решение о возвращении в основной состав уже принято?

    – Я даже не слышал решения, что он не может тренироваться с основой.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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