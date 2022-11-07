Агент Чистякова: «Думаю, завтра Дмитрий будет тренироваться с основой «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, прокомментировал ситуацию с его клиентом.

Чистяков совершил голевую ошибку в субботнем матче с «Ахматом» (1:2).

На следующий день «Зенит» отстранил игрока от основы.

Предположительно, из-за подозрений, что он специально плохо сыграл с грозненской командой, куда может перейти зимой.

– Появилась ли ясность, где завтра будет тренироваться Чистяков?

– Я думаю, что Дмитрий будет тренироваться там же, где и до этого.

– То есть решение о возвращении в основной состав уже принято?

– Я даже не слышал решения, что он не может тренироваться с основой.

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