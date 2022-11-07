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    «Ничего сверхъестественного не почувствовал». Пиняев – о дебютном вызове в сборную

    Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал про свои впечатления от первого вызова в сборную России.

    «Первые эмоции от попадания в расширенный список сборной России? Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал. Рад, что могу быть полезен.

    Никакой уверенности, что точно попаду в сборную, быть не может. В этом списке каждый мастер своего дела.

    Только тренеру решать, кто окажется в окончательном составе сборной», – заявил Пиняев.

    • 2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.
    • В воскресенье он забил гол и сделал ассист в матче с «Торпедо» (2:0).
    • 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном, 20 ноября – с Узбекистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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