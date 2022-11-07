«Ничего сверхъестественного не почувствовал». Пиняев – о дебютном вызове в сборную

Нападающий «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал про свои впечатления от первого вызова в сборную России.

«Первые эмоции от попадания в расширенный список сборной России? Приятно, но ничего сверхъестественного не почувствовал. Рад, что могу быть полезен.

Никакой уверенности, что точно попаду в сборную, быть не может. В этом списке каждый мастер своего дела.

Только тренеру решать, кто окажется в окончательном составе сборной», – заявил Пиняев.

2 ноября футболисту исполнилось 18 лет.

В воскресенье он забил гол и сделал ассист в матче с «Торпедо» (2:0).

17 ноября Россия встретится с Таджикистаном, 20 ноября – с Узбекистаном.

Регистрируйся и получи 2000 рублей бесплатно