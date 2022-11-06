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  • «Это смешно». Агент Чистякова – о подозрениях «Зенита» в адрес защитника

«Это смешно». Агент Чистякова – о подозрениях «Зенита» в адрес защитника

6 ноября 2022, 21:23
5

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что руководство петербургского клуба отстранило его клиента за специально плохую игру в матче с «Ахматом».

«Я оставлю это без комментариев, потому что это смешно. Специально сыграл плохо против «Ахмата», чтобы больше вообще никогда не играть за «Зенит»? Кто вообще мог такое предположить? Он ждал шанса столько времени, чтобы просто его испортить? Это глупо.

Или он так сильно хочет перейти в «Ахмат», что решил плохо сыграть? Если кто-то в клубе думает, что он специально сыграл плохо, то мне даже нечего сказать», – сказал Талаев.

  • Чистяков допустил ошибку в игре с «Ахматом».
  • Сообщалось, что он может перейти в грозненский клуб зимой.
  • Игрока раскритиковали Сергей Семак и Александр Медведев.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Чистяков Дмитрий
Комментарии (5)
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Ziklop
1667759964
обосрался он и теперь тебе его никому не впарить, скули халявщик.
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Kollljan
1667760660
Даже, если Чистяков просто обосрался, то что? Его, всё равно, надо ставить в основу на следующий матч? Чувак в конкретном матче не выполнил свои контрактные обязательства как защитник. Естественно, был отстранён от работы. На какое время - решит работодатель.
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САДЫЧОК
1667766277
Всем понятно , что не Чистяков обосрался- а обосранные Медведев и Семак !
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sessareelm
1667768065
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alteper
1667794047
Конечно смешно,давайте отстраним всех вратарей и защитников у которых Бензема перехватывал мяч...
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