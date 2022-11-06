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    «Это смешно». Агент Чистякова – о подозрениях «Зенита» в адрес защитника

    Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что руководство петербургского клуба отстранило его клиента за специально плохую игру в матче с «Ахматом».

    «Я оставлю это без комментариев, потому что это смешно. Специально сыграл плохо против «Ахмата», чтобы больше вообще никогда не играть за «Зенит»? Кто вообще мог такое предположить? Он ждал шанса столько времени, чтобы просто его испортить? Это глупо.

    Или он так сильно хочет перейти в «Ахмат», что решил плохо сыграть? Если кто-то в клубе думает, что он специально сыграл плохо, то мне даже нечего сказать», – сказал Талаев.

    • Чистяков допустил ошибку в игре с «Ахматом».
    • Сообщалось, что он может перейти в грозненский клуб зимой.
    • Игрока раскритиковали Сергей Семак и Александр Медведев.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 21:23
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3900

      Kollljan 1 час назад

      Даже, если Чистяков просто обосрался, то что? Его, всё равно, надо ставить в основу на следующий матч? Чувак в конкретном матче не выполнил свои контрактные обязательства как защитник. Естественно, был отстранён от работы. На какое время - решит работодатель.

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      Рейтинг: +3003

      Ziklop 1 час назад

      обосрался он и теперь тебе его никому не впарить, скули халявщик.

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