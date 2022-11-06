«Это смешно». Агент Чистякова – о подозрениях «Зенита» в адрес защитника

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, отреагировал на информацию о том, что руководство петербургского клуба отстранило его клиента за специально плохую игру в матче с «Ахматом».

«Я оставлю это без комментариев, потому что это смешно. Специально сыграл плохо против «Ахмата», чтобы больше вообще никогда не играть за «Зенит»? Кто вообще мог такое предположить? Он ждал шанса столько времени, чтобы просто его испортить? Это глупо.

Или он так сильно хочет перейти в «Ахмат», что решил плохо сыграть? Если кто-то в клубе думает, что он специально сыграл плохо, то мне даже нечего сказать», – сказал Талаев.