Стала известна реакция Чистякова на его отстранение от основы «Зенита»

Андрей Талаев, агент защитника «Зенита» Дмитрия Чистякова, рассказал о реакции футболиста на отстранение от основы петербургской команды.

– Официально никто ни Диме, ни мне ничего не говорил. Никаких бумаг о том, что он переведен, отстранен или расстрелян, нам не давали. Пока ничего не знаем. Александр Иванович почему-то трубку не берет, хотя сегодня до его интервью про отстранение я с ним разговаривал.

– Как Дмитрий реагирует на эту ситуацию?

– У него полное непонимание. В чем причина? Если причина в его неудачной игре, то это очень странно. После одной даже самой провальной игры отстранять футболиста, наверное, нет смысла. Если есть другая причина, какие-то подозрения, то пусть подозревающие предоставят факты. Тогда мы будем разбираться. На сегодняшний день пока все только из интервью Орлова известно, что он в «Ахмат» переходит или еще куда-то.

Чистяков ошибся в матче с «Ахматом», в котором «Зенит» потерпел первое поражение в сезоне.

Защитника раскритиковали главный тренер Сергей Семак и генеральный директор Александр Медведев.

Получи 2000 рублей бесплатно и ставь на матчи выходных