Директор «Ахмата» отреагировал на победу над «Зенитом»

Ахмед Айдамиров, генеральный директор «Ахмата», оценил победу команды над «Зенитом» в 16-м туре РПЛ (2:1).

«Зенит» – хороший раздражитель, на него все настраиваются, все хотят обыграть. У нас это получилось, ребята старались. Все молодцы.

Да как можно оценивать победу над «Зенитом»? Положительно! Мы довольны», – сказал Айдамиров.

Грозненцы забили на 1-й и 8-й минутах.

«Ахмат» идет в РПЛ 5-м.

«Зенит» проиграл дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

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