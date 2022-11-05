⚡️ РПЛ. «Зенит» дома уступил «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне

«Зенит» в 16-м туре РПЛ проиграл дома «Ахмату». Грозненцы дважды забили в первые десять минут, этого хватило для победы.
«Ахмат» победил в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.
Петербуржцы проиграли дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.
«Зенит» впервые в сезоне РПЛ проиграл.
Петербуржцы лидируют с шестиочковым отрывом. «Ахмат» занимает пятое место.
Россия. РПЛ. 16-й тур
Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)
Голы: 0:1 – Харин, 1; 0:2 – Конате, 8; 1:2 – Мостовой, 65.
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Источник: Бомбардир.ру