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  • ⚡️ РПЛ. «Зенит» дома уступил «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне

⚡️ РПЛ. «Зенит» дома уступил «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне

5 ноября 2022, 18:29
123

«Зенит» в 16-м туре РПЛ проиграл дома «Ахмату». Грозненцы дважды забили в первые десять минут, этого хватило для победы.

«Ахмат» победил в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.

Петербуржцы проиграли дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

«Зенит» впервые в сезоне РПЛ проиграл.

Петербуржцы лидируют с шестиочковым отрывом. «Ахмат» занимает пятое место.

Россия. РПЛ. 16-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Харин, 1; 0:2 – Конате, 8; 1:2 – Мостовой, 65.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Ахмат
Комментарии (123)
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docndoc
1667662264
Ну.. за потерю девственности! ))
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JTherry
1667662713
Чердак орал по срач-тв, что Ахмат сотворил сенсацию, а по-моему все по делу, только так с полной самоотдачей и можно побеждать зину на баклан-арене... игроки Ахмата заканчивали игру с эмоциями, но без сил... молодцы, с победой, Ахмат..!!!
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Беспонтий
1667662793
неплохо по сусалам получили( давно пора было вендел мёртвый ловрен уже в катаре у чистякова предынсультный вид хомяки остальные слишком долго удивлялись что придётся поработать далер не вывез мостовой не спас в общем в день народного единства не зенит-сплошное свинство)
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CSKA57
1667663006
Ахмат, с победой!!! Заслуженная победа!!!
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slavа0508
1667663271
Ну всё . целку порвали . теперь все будут иметь кому не лень . ха ха ...
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PAREVG.
1667663419
Урааааа!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! У всей России - радость, и только в пределах Ленинградской области недовольны результатом.
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insider_retro
1667663686
Гости ошарашили и дотерпели... А с хозяевами такое, всё равно, когда-то должно было случится...
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zigbert
1667664477
Преимущество зенита не вызывало сомнения. Были атаки были голевые моменты но впервые у лидеров Зенита появилась какая то растерянность. Ахмат с победой!
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BarStep
1667664520
Не, нормуль всё.. Отрываться в таблице до неприличия тоже не есть хорошо.. А в целом, такая пощечина за пижонство напрашивалась давно уже. Но лучше этот удар получить от мужчин из Чечни, чем от плаксивых сектантских девах)
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portero
1667665167
Два привоза от игроков Зенита, шикарный подарок..... Чистякова на продажу за такую игру!!!
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