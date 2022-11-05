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    ⚡️ РПЛ. «Зенит» дома уступил «Ахмату» и потерпел первое поражение в сезоне

    «Зенит» в 16-м туре РПЛ проиграл дома «Ахмату». Грозненцы дважды забили в первые десять минут, этого хватило для победы.

    «Ахмат» победил в Санкт-Петербурге впервые с 2017 года.

    Петербуржцы проиграли дома в РПЛ впервые с октября 2021 года.

    «Зенит» впервые в сезоне РПЛ проиграл.

    Петербуржцы лидируют с шестиочковым отрывом. «Ахмат» занимает пятое место.

    Россия. РПЛ. 16-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – Ахмат (Грозный) – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Харин, 1; 0:2 – Конате, 8; 1:2 – Мостовой, 65.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 18:29
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    Комментарии115
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    • ...
      Рейтинг: +1631

      vmonomah17 18 минут назад

      Питеры решили сэкономить и судье не заносить, мол на классе обыграют)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17120

      ilichkadr 1 час назад

      Осталось ещё проиграть ЦСКА, и можно сказать. что день сегодня прошёл не зря.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7553

      BarStep 1 час назад

      Серёга уже не работает,
      он просто ловит кайф от жизни...

      Газпром - мечты сбылись!
      Теперь сплошные дивиденды..

      Пора..

      Беспонтий, продолж пж,
      предыдущий раз у тебя это красиво получилось)

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7029

      Беспонтий > BarStep 1 час назад

      говно вопрос
      --------------
      Газпром - мечты сбылись!
      Теперь сплошные дивиденды..

      Пора../ловить судьбы последние счастливые моменты
      пока покуда всё здесь зае*ись

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13939

      playsh 1 час назад

      Питерцы ещё вчера три очка,да ещё на своём поле - уже видели в своём активе.Вот и поплатились,бездомные...Поделом.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +66331

      portero 1 час назад

      Два привоза от игроков Зенита, шикарный подарок.....
      Чистякова на продажу за такую игру!!!

      6
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13939

      playsh > portero 1 час назад

      !!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +17120

      ilichkadr > portero 59 минут назад

      Ктож его купит?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3746

      minaev23 1 час назад

      С победой Ахмат! Молодцы!!!

      4
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      Рейтинг: +17958

      житель СПб 1 час назад

      Уже писал, что 1 тайм посмотреть не смог. Сейчас - посмотрел голы. И что, это - заслуга Ахмата?! Совершенно нет. Это очень смахивает на заказные голы. Очень! Да еще и за 10 минут. Давно пишу, что сейчас футбол - это не спорт, а шоу. Вот шоу и устроили - в каких-то целях. Видимо, чтобы интерес к Чемпу сохранить. Теперь надо еще Торпедо проиграть или вничью сыграть...

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      saf05 > житель СПб 1 час назад

      Вам бы в кабаре выступать. Для карнавала у вас артистов хватает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +221

      Болотоход > житель СПб 1 час назад

      Не буровь пургу! Ага взяли проиграли специально.что бы интерес к чемпу сохранить))) ахаха

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13939

      playsh > житель СПб 1 час назад

      Грозненцы каждому по Мазератти пообещали,что ли?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +368

      saf05 > Болотоход 1 час назад

      Что договорняк ???

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7553

      BarStep 1 час назад

      Не, нормуль всё..
      Отрываться в таблице до неприличия тоже не есть хорошо..

      А в целом, такая пощечина за пижонство напрашивалась давно уже.
      Но лучше этот удар получить от мужчин из Чечни, чем от плаксивых сектантских девах)

      7
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      ...
      Рейтинг: +13939

      playsh > BarStep 1 час назад

      !!!!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +98733

      zigbert 1 час назад

      Преимущество зенита не вызывало сомнения. Были атаки были голевые моменты но впервые у лидеров Зенита появилась какая то растерянность.
      Ахмат с победой!

      9
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      Рейтинг: +17958

      житель СПб > zigbert 1 час назад

      Да все это явное режиссирование - интриги в Чемпе!

      2
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      ...
      Рейтинг: +98733

      zigbert > житель СПб 1 час назад

      Пожалуй здесь не соглашусь с Вами. В некоторых моментах игроки Зенита спорили между собой.
      А вот до интриги пока еще далеко. Очковый запас у Зенита есть.

      6
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      Рейтинг: +93

      Рыло свина 1 час назад

      Семак плохоголовой работает, только на 90 минуте решился замены делать, крутой тугодум!

      5
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