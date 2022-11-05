Газзаев отреагировал на новость о соперниках сборной России по товарищеским матчам в ноябре

Экс-тренер сборной России Валерий Газзаев высказался о том, что национальная команда в ноябре встретится с Таджикистаном и Узбекистаном.
«Россия обязана играть контрольные встречи! Сейчас были приглашены в команду многие молодые игроки – у них есть перспектива.
Я считаю, что нам нужно играть любые контрольные матчи, которые только возможно. Без разницы, с кем – с Таджикистаном или с Узбекистаном.
Нужно использовать любую возможность сыграть контрольный матч», – заявил Газзаев.
- Россияне отстранены от участия в турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.
- Сборная России сыграет с Таджикистаном 17 ноября, а с Узбекистаном – 20 ноября.
- В сентябре команда Валерия Карпина встречалась с Киргизией и победила 2:1.
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Источник: «Чемпионат»