«Можно я четверостишие забацаю?». Григорян поддержал Гогниева с помощью поэзии

Александр, молодец. Поддержал, по-настоящему, по-мужски. Вряд ли многие это оценят, но тем не менее, молодец.
Александр Григорян высказался об экспрессивном поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.
«Много иронии по отношению к Гогниеву сейчас. Можно я четверостишие забацаю?
Бесцветен, благонравен и безлик,
Я спрятан в скорлупу своей типичности;
Безликость есть отсутствие улик
Опасного наличия в нас личности.
Это сложно с первого раза понять, но хочу сказать: не смейтесь над Гогниевым.
Я почему не смеюсь? Я его как игрока испытал как тренер. Я знаю, что в этом безумии есть огромная одержимость и огромная энергетика.
Если у него получится, то все, кто прикалывается над ним, будут чувствовать себя очень некомфортно. А с такой степенью одержимости справиться очень сложно.
Хватит ли у вас тестостерона, господа футболисты бунтующие, справиться с Гогниевым? Давайте посмотрим, время рассудит», – сказал Григорян.
- В пятницу «Химки» победили впервые за 3 месяца.
- Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.
- Гогниев в последнее время активно использует мат в пределах стадиона. В том числе за это его дисквалифицировали на 3 встречи РПЛ.
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