Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Можно я четверостишие забацаю?». Григорян поддержал Гогниева с помощью поэзии

    Александр Григорян высказался об экспрессивном поведении главного тренера «Химок» Спартака Гогниева.

    «Много иронии по отношению к Гогниеву сейчас. Можно я четверостишие забацаю?

    Бесцветен, благонравен и безлик,

    Я спрятан в скорлупу своей типичности;

    Безликость есть отсутствие улик

    Опасного наличия в нас личности.

    Это сложно с первого раза понять, но хочу сказать: не смейтесь над Гогниевым.

    Я почему не смеюсь? Я его как игрока испытал как тренер. Я знаю, что в этом безумии есть огромная одержимость и огромная энергетика.

    Если у него получится, то все, кто прикалывается над ним, будут чувствовать себя очень некомфортно. А с такой степенью одержимости справиться очень сложно.

    Хватит ли у вас тестостерона, господа футболисты бунтующие, справиться с Гогниевым? Давайте посмотрим, время рассудит», – сказал Григорян.

    • В пятницу «Химки» победили впервые за 3 месяца.
    • Безвыигрышная серия команды составила 15 матчей.
    • Гогниев в последнее время активно использует мат в пределах стадиона. В том числе за это его дисквалифицировали на 3 встречи РПЛ.

    Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию

    Новости по теме
    «Собрал вещи и уехал». Григорян объяснил, почему не возглавил «Арарат»
    Григорян покинул «Арарат» после двух дней в клубе. Стороны не договорились о контракте 3
    Григорян ушел с поста главного тренера женского ЦСКА 4
    Источник: «Матч ТВ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:55
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +725

      SLADE2019 13 минут назад

      Александр, молодец. Поддержал, по-настоящему, по-мужски. Вряд ли многие это оценят, но тем не менее, молодец.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11