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    Черчесов: «Сегодня я лучший тренер России, а завтра уже нет. Спокойно к этому отношусь»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что его называют лучшим в России.

    «Меня называют лучшим тренером России? Кто называет? Журналисты и специалисты? Честно говоря, я с уважением отношусь к ним, но сегодня я лучший, а завтра уже нет.

    Спокойно к этому отношусь, мы работаем всем тренерским штабом, все эти титулы нужно делить поровну.

    По большому счету тренера делают титулы. Для нас выход из группы (в Лиге Европы) ничего не значит», – заявил Черчесов.

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    Источник: «Матч ТВ»

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