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  • Черчесов: «Сегодня я лучший тренер России, а завтра уже нет. Спокойно к этому отношусь»

Черчесов: «Сегодня я лучший тренер России, а завтра уже нет. Спокойно к этому отношусь»

4 ноября 2022, 15:50

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что его называют лучшим в России.

«Меня называют лучшим тренером России? Кто называет? Журналисты и специалисты? Честно говоря, я с уважением отношусь к ним, но сегодня я лучший, а завтра уже нет.

Спокойно к этому отношусь, мы работаем всем тренерским штабом, все эти титулы нужно делить поровну.

По большому счету тренера делают титулы. Для нас выход из группы (в Лиге Европы) ничего не значит», – заявил Черчесов.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Ференцварош Черчесов Станислав
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