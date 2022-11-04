Черчесов: «Сегодня я лучший тренер России, а завтра уже нет. Спокойно к этому отношусь»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов высказался о том, что его называют лучшим в России.

«Меня называют лучшим тренером России? Кто называет? Журналисты и специалисты? Честно говоря, я с уважением отношусь к ним, но сегодня я лучший, а завтра уже нет.

Спокойно к этому отношусь, мы работаем всем тренерским штабом, все эти титулы нужно делить поровну.

По большому счету тренера делают титулы. Для нас выход из группы (в Лиге Европы) ничего не значит», – заявил Черчесов.

«Ференцварош» выиграл группу ЛЕ, где также выступали «Монако», «Трабзонспор» и «Црвена Звезда».

Черчесов работает в Венгрии с декабря 2021 года.

В прошлом сезоне команда взяла чемпионство и Кубок страны.

Получи фрибет 2000 рублей за регистрацию