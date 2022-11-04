Юран прокомментировал вызов Пиняева в сборную России

Экс-тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о приглашении нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в сборную России на ноябрьский сбор.

«Если Пиняева вызывают в расширенный состав сборной, значит, заслужил своей игрой. Молодой возраст здесь ни при чeм.

Если тебе дано и есть данные от природы играть в стартовом составе, то надо приглашать и смотреть. Надо смотреть в будущее, потому что мы три года вне международных соревнований.

Нужно смотреть и на возраст. Если нас допустят через три года, то надо смотреть средний возраст, чтобы он был 25-27 лет, а не 35.

Надо смотреть молодeжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав – хорошее решение», – сказал Юран.

2 ноября Пиняеву исполнилось 18 лет.

17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.

Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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