Юран прокомментировал вызов Пиняева в сборную России

пост как пример того
как из безнадёжного тренера бегунка можно превратиться практически в н*вального
этакого мессию и провидца
совесть рпл и надёжу российского футбола
слава химкам
Экс-тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о приглашении нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в сборную России на ноябрьский сбор.
«Если Пиняева вызывают в расширенный состав сборной, значит, заслужил своей игрой. Молодой возраст здесь ни при чeм.
Если тебе дано и есть данные от природы играть в стартовом составе, то надо приглашать и смотреть. Надо смотреть в будущее, потому что мы три года вне международных соревнований.
Нужно смотреть и на возраст. Если нас допустят через три года, то надо смотреть средний возраст, чтобы он был 25-27 лет, а не 35.
Надо смотреть молодeжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав – хорошее решение», – сказал Юран.
- 2 ноября Пиняеву исполнилось 18 лет.
- 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
- Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.
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