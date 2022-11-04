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    Юран прокомментировал вызов Пиняева в сборную России

    Экс-тренер «Химок» Сергей Юран поделился мнением о приглашении нападающего «Крыльев Советов» Сергея Пиняева в сборную России на ноябрьский сбор.

    «Если Пиняева вызывают в расширенный состав сборной, значит, заслужил своей игрой. Молодой возраст здесь ни при чeм.

    Если тебе дано и есть данные от природы играть в стартовом составе, то надо приглашать и смотреть. Надо смотреть в будущее, потому что мы три года вне международных соревнований.

    Нужно смотреть и на возраст. Если нас допустят через три года, то надо смотреть средний возраст, чтобы он был 25-27 лет, а не 35.

    Надо смотреть молодeжь, поэтому попадание Пиняева в расширенный состав – хорошее решение», – сказал Юран.

    • 2 ноября Пиняеву исполнилось 18 лет.
    • 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
    • Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:21
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +6974

      Беспонтий 8 минут назад

      пост как пример того
      как из безнадёжного тренера бегунка можно превратиться практически в н*вального
      этакого мессию и провидца
      совесть рпл и надёжу российского футбола
      слава химкам

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