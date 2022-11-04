«Порту» продлил контракт с рекордсменом Лиги чемпионов

Вратарь Диогу Кошта подписал новое соглашение с «Порту».

Стороны продлили контракт до 2027 года.

По информации журналиста Фабрицио Романо, в договоре 23-летнего португальца прописаны отступные в размере 75 миллионов евро.

Кошта – воспитанник «Порту».

За основную команду он провел 85 матчей и пропустил 76 голов.

В октябре интерес к нему проявлял «Манчестер Юнайтед».

На прошлой неделе голкипер установил рекорд ЛЧ, отбив 3 пенальти за один розыгрыш.

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