«Порту» продлил контракт с рекордсменом Лиги чемпионов

Вратарь Диогу Кошта подписал новое соглашение с «Порту».
Стороны продлили контракт до 2027 года.
По информации журналиста Фабрицио Романо, в договоре 23-летнего португальца прописаны отступные в размере 75 миллионов евро.
- Кошта – воспитанник «Порту».
- За основную команду он провел 85 матчей и пропустил 76 голов.
- В октябре интерес к нему проявлял «Манчестер Юнайтед».
- На прошлой неделе голкипер установил рекорд ЛЧ, отбив 3 пенальти за один розыгрыш.
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Источник: твиттер «Порту»