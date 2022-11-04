Свинов: «Будет классно отправить «Локомотив» в стыки»

Вратарь «Факела» Илья Свинов, принадлежащий «Спартаку», высказался о результатах команды в текущем сезоне.

– Наверное, будет классно отправить в стыки «Локомотив», а самим занять место выше?

– Это вообще будет классно. Вот к разговору о том, что приятно, когда мы выше «Локомотива». Если в итоге мы окажемся выше, а «Локомотив» попадет в стыки, тогда точно будет опустошение внутри и радость.

Остаться в РПЛ в первый сезон, когда у команды самый низкий бюджет – это трудно. Понятно, можно выиграть одну игру, но на дистанции, когда в сезоне много игр, держать планку тяжело. Так что будет кайф, если мы не вылетим.