Свинов – о «Зените»: «Это самый ад в РПЛ. С ними одна минута идет, как час»

Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о «Зените».

– «Зенит» – это самый ад из всех, с кем мы играли. С ними одна минута идет, как час. Хоть мы и сыграли 1:1, а у них, благодаря нашей команде, особо не было моментов, все равно в лиге это самый тяжелый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры.

– Значит, «Зенит» – чемпион?

– Хотелось бы интриги. Кажется, что ее нет, потому что «Зенит» никому не проиграл и сыграл вничью всего три раза. Но мы видим, в какой форме сейчас «Спартак». В этом году чемпионат интереснее, чем в прошлом, потому что сейчас очень хороши «Спартак» и ЦСКА.

Да, «Зенит» идет увереннее и стабильнее. Но не скажу, что интриги нет совсем, она еще остается. Надо будет смотреть второй круг, как с тем же «Зенитом» будут играть его прямые конкуренты.

«Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.

Команда выиграла последние 4 сезона.

Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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