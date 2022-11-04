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  • Свинов – о «Зените»: «Это самый ад в РПЛ. С ними одна минута идет, как час»

Свинов – о «Зените»: «Это самый ад в РПЛ. С ними одна минута идет, как час»

4 ноября 2022, 12:15
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Вратарь «Факела» Илья Свинов высказался о «Зените».

– «Зенит» – это самый ад из всех, с кем мы играли. С ними одна минута идет, как час. Хоть мы и сыграли 1:1, а у них, благодаря нашей команде, особо не было моментов, все равно в лиге это самый тяжелый соперник. Они запирают у ворот, у них очень быстрый темп игры.

– Значит, «Зенит» – чемпион?

– Хотелось бы интриги. Кажется, что ее нет, потому что «Зенит» никому не проиграл и сыграл вничью всего три раза. Но мы видим, в какой форме сейчас «Спартак». В этом году чемпионат интереснее, чем в прошлом, потому что сейчас очень хороши «Спартак» и ЦСКА.

Да, «Зенит» идет увереннее и стабильнее. Но не скажу, что интриги нет совсем, она еще остается. Надо будет смотреть второй круг, как с тем же «Зенитом» будут играть его прямые конкуренты.

  • «Зенит» набрал 39 очков в 15 турах и с отрывом лидирует в РПЛ.
  • Команда выиграла последние 4 сезона.
  • Очередное чемпионство принесет «Зениту» 2-ю звезду на логотип.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Свинов Илья
Комментарии (2)
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Эном айс
1667554410
Счастливые часов не наблюдают..) Какой умный мальчик. И владельца похвалил, и потенциального работодателя возвеличил. Не зря в Москву съездил. Поднахватался.))
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