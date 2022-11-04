Лапорта: «Пике хочет помочь «Барселоне». Он понимает финансовую ситуацию в клубе»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта прокомментировал решение защитника Жерара Пике завершить карьеру.

«Пике выиграл все, он часть «Барселоны». Жерар всегда будет примером. Для меня это большая честь.

Соглашение о расторжении контракта еще в процессе, но Пике хочет помочь команде. Он прекрасно понимает ситуацию в клубе с финансовым фэйр-плей и зарплатным фондом», – сказал Лапорта.

Пике – воспитанник «Барсы».

Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».

В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.

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