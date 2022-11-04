Пике недополучил 30 миллионов из-за завершения карьеры

Защитник Жерар Пике отказался от 30 миллионов евро, завершив карьеру в 35 лет, сообщает журналист Сике Родригес.
Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и другие члены клуба еще незадолго до публикации прощального видеоролика испанца были не в курсе его намерений.
- Пике – воспитанник «Барсы».
- Также он выступал за «Манчестер Юнайтед» и «Сарагосу».
- В течение карьеры Жерар выиграл 36 трофеев, в том числе ЧМ-2010, Евро-2012 и 4 Кубка ЛЧ.
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Источник: твиттер Сике Родригеса