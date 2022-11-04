«Мог получить зарплату – и проиграть тысяч 80-100». Капитан «Торпедо» – об игромании

Защитник «Торпедо» Артем Самсонов рассказал об игровой зависимости, которая преследовала его в юности.

«Это как-то само вышло. В то время многие играли в автоматы. Думаю, их закрытие помогло многим людям, в том числе и футболистам, избавиться [от зависимости]. Если бы этой фигней не занимался, раньше бы начал в футбол играть.

В «Лужниках» на каждом углу стояли игровые автоматы, прямо на территории вокруг стадиона. Как в казино. Половину того, что зарабатывал, проигрывал всегда.

Это такой азарт конкретный. Ничего никогда не выигрывал, но продолжал. Я не приходил с какими-то очень большими суммами. Мог получить зарплату – и проиграть тысяч 80-100.

Всю ночь играл, не спал – утром на тренировку. Меня в «Лужниках» каждый охранник знал. Знатный игрок был.

В 16 лет меня позвали в юношескую сборную Москвы, но я туда не поехал, потому что в игровых автоматах задержался.

Мы сидели с другом из интерната «Торпедо». Нас вызвали на сбор, а я сказал: «Не поеду, мне надо отыгрываться». Ребята, кстати, выиграли какой-то турнир. А я на него не попал», – сказал 33-летний капитан «Торпедо».

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