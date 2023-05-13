Капитану «Торпедо» припомнили, что он обещал не вылететь: вот его реакция

«Торпедо» поле матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3) официально вылетел в Первую лигу.

После игры журналисты подождали капитана «Торпедо» Артема Самсонова. Ему припомнили, что в июле он обещал не вылететь.

Самсонов так отреагировал на это напоминание.

«Не получилось, виноват. Был не прав. Кто виноват? Мы – футболисты. У меня до сегодняшней игры были надежды, что останемся», – сказал Самсонов.