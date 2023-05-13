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    • Капитану «Торпедо» припомнили, что он обещал не вылететь: вот его реакция

    Капитану «Торпедо» припомнили, что он обещал не вылететь: вот его реакция

    «Торпедо» поле матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3) официально вылетел в Первую лигу.

    После игры журналисты подождали капитана «Торпедо» Артема Самсонова. Ему припомнили, что в июле он обещал не вылететь.

    Самсонов так отреагировал на это напоминание.

    «Не получилось, виноват. Был не прав. Кто виноват? Мы – футболисты. У меня до сегодняшней игры были надежды, что останемся», – сказал Самсонов.

    • «Торпедо» не было в РПЛ больше одного сезона подряд с 2006 года.
    • Главный тренер Пеп Клотет продолжит работу с командой в Первой лиге.
    • 34-летний Самсонов в сезоне РПЛ провел 21 матч, сделал ассист.

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    Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого

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