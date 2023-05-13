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  • Капитану «Торпедо» припомнили, что он обещал не вылететь: вот его реакция

Капитану «Торпедо» припомнили, что он обещал не вылететь: вот его реакция

13 мая 2023, 23:06
2

«Торпедо» поле матча 27-го тура РПЛ против ЦСКА (0:3) официально вылетел в Первую лигу.

После игры журналисты подождали капитана «Торпедо» Артема Самсонова. Ему припомнили, что в июле он обещал не вылететь.

Самсонов так отреагировал на это напоминание.

«Не получилось, виноват. Был не прав. Кто виноват? Мы – футболисты. У меня до сегодняшней игры были надежды, что останемся», – сказал Самсонов.

  • «Торпедо» не было в РПЛ больше одного сезона подряд с 2006 года.
  • Главный тренер Пеп Клотет продолжит работу с командой в Первой лиге.
  • 34-летний Самсонов в сезоне РПЛ провел 21 матч, сделал ассист.

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Источник: телеграм-канал Севастиана Терлецкого
Россия. Премьер-лига Торпедо Самсонов Артем
Комментарии (2)
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Lilipyt
1684011662
Ох доколёбываться до футболиста после вылета уж ни стыда ни совести. Ему играть в первой лиги а не им
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Persona_non_Grata
1684018065
"Ну не шмогла я" ... А как там Кутепов - он совсем недавно заявлял, что Торпедо ТОЧНО не вылетит ???
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