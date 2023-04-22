Талалаев потроллил «Торпедо» после победы над ним

Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил капитану «Торпедо» Артему Самсонову после матча 24-го тура РПЛ (4:2).

Перед игрой, сравнивая Талалаева с новым тренером «Торпедо» Пепом Клотетом, Самсонов сказал, что при Талалаеве было больше давления.

«Очень понравилось «Торпедо» – как игроки играют без давления. А мои футболисты под давлением тренерским показали, что тоже умеют играть в футбол», – сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».