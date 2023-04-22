Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Какой вы футболист?
    Какой вы футболист?
    2 Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    Вспомните всех игроков, которые забили 100 и больше голов за «Спартак»
    3 Уехал футболист из РПЛ или нет?
    Уехал футболист из РПЛ или нет?

    Талалаев потроллил «Торпедо» после победы над ним

    Главный тренер «Химок» Андрей Талалаев ответил капитану «Торпедо» Артему Самсонову после матча 24-го тура РПЛ (4:2).

    • Перед игрой, сравнивая Талалаева с новым тренером «Торпедо» Пепом Клотетом, Самсонов сказал, что при Талалаеве было больше давления.

    «Очень понравилось «Торпедо» – как игроки играют без давления. А мои футболисты под давлением тренерским показали, что тоже умеют играть в футбол», – сказал Талалаев в эфире телеканала «Матч Премьер».

    Новости по теме
    Талалаев потерял голос после матча с «Торпедо»
    Талалаев и президент «Торпедо» укололи друг друга после матча 2
    Талалаев прокомментировал победу «Химок» над «Торпедо», уволившим его месяц назад 1
    Источник: «Бомбардир»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:38
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +494

      lipatov32 1 час назад

      Давление "тренерское" Шут гороховый! Тебе на мяч ТВ "икспертом" Только работать!!!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9036

      vladik12 > lipatov32 59 минут назад

      Счет на тАбло.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +494

      lipatov32 > vladik12 20 минут назад

      А тренер шут!)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +9036

      vladik12 > vladik12 9 минут назад

      Если он спасет "Химки", может хоть зашутиться.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +494

      lipatov32 > vladik12 12 секунд назад

      В этом болоте! Я тебе глаза открою! Любой может быть тренером в этом гавно чемпионате! У меня иной раз складывается мнение что они всё на тотализаторе играют! Так что и ты и я "тренеры")))

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 