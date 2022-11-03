«Даже тяжело разговаривать». Солдатенков – о попадании в сборную России

Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал свое включение в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

«Конечно, попасть в расширенный список сборной России – очень неожиданно. Я очень рад! Тяжело даже сейчас разговаривать, потому что не ожидал такого.

Заслуживаю ли попасть в финальный список, судить не мне. Тренер решит, кто достоин, а кто нет», – сказал Солдатенков.

17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.

Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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