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    «Даже тяжело разговаривать». Солдатенков – о попадании в сборную России

    Защитник «Крыльев Советов» Александр Солдатенков прокомментировал свое включение в расширенный состав сборной России на ноябрьский сбор.

    «Конечно, попасть в расширенный список сборной России – очень неожиданно. Я очень рад! Тяжело даже сейчас разговаривать, потому что не ожидал такого.

    Заслуживаю ли попасть в финальный список, судить не мне. Тренер решит, кто достоин, а кто нет», – сказал Солдатенков.

    • 17 ноября Россия встретится с Таджикистаном.
    • Также есть вероятность проведения матча с Узбекистаном.

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    Источник: «Чемпионат»

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