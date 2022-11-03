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  • Лисаковича задержали в Казани. На его «Мерседесе» с белорусскими номерами более 200 неоплаченных штрафов

Лисаковича задержали в Казани. На его «Мерседесе» с белорусскими номерами более 200 неоплаченных штрафов

3 ноября 2022, 14:54
7

Нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича задержали в Казани за неоднократное нарушение ПДД.

«Сегодня инспекторы ГИБДД Республики Татарстан задержали Виталия Лисаковича. 24-летний игрок управлял «Мерседесом» с белорусскими номерами.

Номер машины и стал поводом для остановки водителя – республиканские камеры зафиксировали на его владельце не меньше 200 неоплаченных нарушений ПДД, большая часть из которых касаются скоростного режима.

Как сообщили источники нашего издания, при задержании нападающий «Рубина» вел себя спокойно. «Нормальный парень, скандалов не устраивал, сопротивления не оказывал», – сообщил собеседник.

Сотрудники ГАИ оформили в отношении Лисаковича административный протокол о правонарушении. Какое наказание ждет белорусского легионера, неизвестно. По практике сотрудниками дорожной полиции в отношении таких нарушителей оформляется протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ («неуплата административного штрафа в срок»).

Эта статья предусматривает наказание в виде либо выплаты в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов», – сообщает «Бизнес Online».

«За всe время в Казани его впервые остановили сотрудники ГИБДД. Так как ему не приходили письма о наличии штрафов, игрок просто не знал об их существовании», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

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Источник: «Бизнес Online»
Россия. Первая лига Рубин Лисакович Виталий
Комментарии (7)
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portero
1667476547
Ещё бы сынков олигархов и чинуш привлекали бы к ответственности но ..лять нельзя -мафия....
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Enter2006
1667477760
«За всe время в Казани его впервые остановили сотрудники ГИБДД. Так как ему не приходили письма о наличии штрафов, игрок просто не знал об их существовании» - ню ню... не удивлюсь что и о платежках ЖКХ не всё время знал и повестку в суд или с военкомата не получал... В сл раз прям на поле идите вручайте, чтобы попозорнее. На мерседесе ездиет но имеет более 200 штрафов. "Неприкасаемый"
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FaTeK1945ru
1667489078
...наверное сделал селфи с гаишниками и ОК!!! Простого чела на Семёрке сразу бы в трубочку дыхнуть и на эвакуатор (машину).
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Hero_116
1667555769
Лишить и все. Заколебали эти номера невидимки на которых люди гоняют как дибилы что Армянские что Белорусские и прочие страны СНГ. Считают себя безнаказанными
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m40
1668277916
И сколько таких русских лисаковичей по всей стране ездит - зарвавшиеся чиновники, представители силовых структур, мажоры, спортсмены, звёзды шоу бизнеса и просто смертные, возомнившие себя выше остальных...Пренебрежение к окружающими и закону, а потом удивление - почему мы так плохо живём?
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