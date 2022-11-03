Лисаковича задержали в Казани. На его «Мерседесе» с белорусскими номерами более 200 неоплаченных штрафов

Нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича задержали в Казани за неоднократное нарушение ПДД.

«Сегодня инспекторы ГИБДД Республики Татарстан задержали Виталия Лисаковича. 24-летний игрок управлял «Мерседесом» с белорусскими номерами.

Номер машины и стал поводом для остановки водителя – республиканские камеры зафиксировали на его владельце не меньше 200 неоплаченных нарушений ПДД, большая часть из которых касаются скоростного режима.

Как сообщили источники нашего издания, при задержании нападающий «Рубина» вел себя спокойно. «Нормальный парень, скандалов не устраивал, сопротивления не оказывал», – сообщил собеседник.

Сотрудники ГАИ оформили в отношении Лисаковича административный протокол о правонарушении. Какое наказание ждет белорусского легионера, неизвестно. По практике сотрудниками дорожной полиции в отношении таких нарушителей оформляется протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ («неуплата административного штрафа в срок»).

Эта статья предусматривает наказание в виде либо выплаты в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов», – сообщает «Бизнес Online».

«За всe время в Казани его впервые остановили сотрудники ГИБДД. Так как ему не приходили письма о наличии штрафов, игрок просто не знал об их существовании», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

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