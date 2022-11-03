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    Лисаковича задержали в Казани. На его «Мерседесе» с белорусскими номерами более 200 неоплаченных штрафов

    Нападающего «Рубина» Виталия Лисаковича задержали в Казани за неоднократное нарушение ПДД.

    «Сегодня инспекторы ГИБДД Республики Татарстан задержали Виталия Лисаковича. 24-летний игрок управлял «Мерседесом» с белорусскими номерами.

    Номер машины и стал поводом для остановки водителя – республиканские камеры зафиксировали на его владельце не меньше 200 неоплаченных нарушений ПДД, большая часть из которых касаются скоростного режима.

    Как сообщили источники нашего издания, при задержании нападающий «Рубина» вел себя спокойно. «Нормальный парень, скандалов не устраивал, сопротивления не оказывал», – сообщил собеседник.

    Сотрудники ГАИ оформили в отношении Лисаковича административный протокол о правонарушении. Какое наказание ждет белорусского легионера, неизвестно. По практике сотрудниками дорожной полиции в отношении таких нарушителей оформляется протокол по ч.1 ст. 20.25 КоАП РФ («неуплата административного штрафа в срок»).

    Эта статья предусматривает наказание в виде либо выплаты в двукратном размере суммы неуплаченного штрафа, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до пятидесяти часов», – сообщает «Бизнес Online».

    «За всe время в Казани его впервые остановили сотрудники ГИБДД. Так как ему не приходили письма о наличии штрафов, игрок просто не знал об их существовании», – сообщили в пресс-службе «Рубина».

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 14:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +17638

      Cleaner 1 час назад

      Лучше бы Лисакович по полю с мячиком так гонял. Тогда бы Рубин точно в РПЛ вернулся!

      0
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      Рейтинг: +5230

      Enter2006 2 часа назад

      «За всe время в Казани его впервые остановили сотрудники ГИБДД. Так как ему не приходили письма о наличии штрафов, игрок просто не знал об их существовании»

      - ню ню... не удивлюсь что и о платежках ЖКХ не всё время знал и повестку в суд или с военкомата не получал...

      В сл раз прям на поле идите вручайте, чтобы попозорнее. На мерседесе ездиет но имеет более 200 штрафов. "Неприкасаемый"

      1
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      Рейтинг: +398

      Stavr007 > Enter2006 1 час назад

      живет в казани на съемной хате за которую платит клуб, но прописан то наверняка в бульбашии. откуда ему повестку получать ? думаешь он заморачивается счетами за жкх, хахах, все это лежит на клубе который снимает ему хату

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      Рейтинг: +5230

      Enter2006 > Stavr007 1 час назад

      так я об этом же. видимо вообще не заморачивается. более 200т штрафов и это о неоплаченных! Думал в РФ будет разъезжать с номерами другой страны и всё ок. А вот и х*й!

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      Рейтинг: +66310

      portero 2 часа назад

      Ещё бы сынков олигархов и чинуш привлекали бы к ответственности но ..лять нельзя -мафия....

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