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    Агент ответил, обижается ли Шапи на «Краснодар»

    Алан Агузаров, агент игрока израильского «Хапоэля» БШ Магомеда-Шапи Сулейманова, заверил, что у футболиста нет обид на «Краснодар», которому он принадлежит.

    — Не обижен ли Магомед на «Краснодар»? Ведь сейчас клуб делает ставку именно на воспитанников.

    — Мы об этом не думаем. Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают.

    — Следит ли он сейчас за выступлениями «Краснодара»?

    — Конечно! «Краснодар» — его родной дом, невозможно не следить. Клуб дал ему возможность сделать первые шаги в футболе. Он поддерживает связь с клубом, у него остались там друзья.

    • «Хапоэль» арендовал Шапи в августе.
    • Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.
    • Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.11.2022 23:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +23437

      DOCTOR PENALTY 9 минут назад

      Типичная история переоцененного.

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