Агент ответил, обижается ли Шапи на «Краснодар»

Алан Агузаров, агент игрока израильского «Хапоэля» БШ Магомеда-Шапи Сулейманова, заверил, что у футболиста нет обид на «Краснодар», которому он принадлежит.

– Не обижен ли Магомед на «Краснодар»? Ведь сейчас клуб делает ставку именно на воспитанников.

– Мы об этом не думаем. Никаких обид нет. У него свои задачи и цели, и Шапи думает только об этом. Слава Богу, что сейчас он показывает свою лучшую игру. Он выходит на тот уровень, который позволил ему стать тем Шапи, которого все знают.

– Следит ли он сейчас за выступлениями «Краснодара»?

– Конечно! «Краснодар» – его родной дом, невозможно не следить. Клуб дал ему возможность сделать первые шаги в футболе. Он поддерживает связь с клубом, у него остались там друзья.

«Хапоэль» арендовал Шапи в августе.

Он забил 3 гола и сделал 4 ассиста в 15 матчах.

Рыночная стоимость игрока – 3 миллиона евро.

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